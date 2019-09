Camilo jr. hace inventario de los bienes de su padre

La muerte de Camilo Sesto ha demostrado el gran distanciamiento que existía entre su hijo, y los que fueron los hombres de confianza de su padre, el representante, Eduardo Guervós, y el administrador, Cristóbal Hueto. El primero confiesa que «nosotros quisimos arreglarlo todo para que Camilo Jr. viajara rápidamente a Madrid. Le llamé media hora después de su muerte, eran las cuatro y media del domingo 8 de septiembre y concretamos que volveríamos a comunicarnos a las diez de la mañana, pero ya no volvimos a localizarle hasta que supimos que llegaba a Madrid por otros medios. Nos extrañó mucho verle aparecer en la capilla ardiente acompañado de un representante y nos enteramos por la Prensa de la llegada de su madre, Lourdes Ornelas, porque no sabíamos que viajaría desde México». Cristobal añade que «le he visto muy afectado, afligido y con el dolor que supone perder a un padre». Pero le faltó tiempo para presentarse el martes por la tarde con su madre para hacer balance de todos los bienes existentes en el chalet de Torrelodones en el que vivía Camilo Sesto.

Heredero universal

Un inventario de urgencia que se extenderá en los próximos días a las otras dos residencias que figuran en el testamento, un amplio chalet en Las Rozas y un piso en Marbella. Camilo Jr. y su madre quieren tenerlo todo controlado. Personas cercanas a la familia hablan más de un interés crematístico que emocional, y que el treintañero quiere a Lourdes a su lado porque es más dura, negociadora, y para que sea ella la que «se enfrente» a Guervós y Hueto si surge algún tipo de problema al abrirse el testamento la semana próxima. Pero Eduardo asegura que «Camilín es el heredero universal. Cuando se conozcan los términos del testamento se van a callar muchas bocas. Como la de Ornelas, que dijo en un programa de televisión que su hijo no iba a recibir ni un euro de la herencia. Mintió totalmente».

Otro de los temas que está dando lugar a muchos comentarios es el aspecto demacrado del hijo del artista. Personas próximas al cantante aseguran que la vida que lleva en el país azteca no es muy recomendable y que se puede comparar a la de sus antiguas adicciones juveniles, cuando residía con su padre en Torrelodones. Un amigo de la familia Blanes, O. S, nos desvela que «ese chico no está bien, habla con mucha incoherencia, como si le costara articular las palabras, es como si toda esta situación le viniera demasiado grande, y se muestra muy nervioso... Se ve que el hombre que no se separa de él desde su llegada a Madrid le tiene muy controlado. Dicen que es quien planifica toda la estrategia a seguir por la madre y el hijo en lo que se refiere al tema de la herencia. Porque Camilín es demasiado ingenuo...». No se descarta la presencia hoy en el «Deluxe» de Ornelas y/o su hijo, una exclusiva bien remunerada que podría tener continuación con otras.Si es cierto lo que se comenta en el círculo más cercano a Camilo Sesto, éste apenas le pasaba 600 euros mensuales y nada a Lourdes, por lo querrán resarcirse de las penurias económicas a lo grande, a la espera de conocer el patrimonio económico de Sesto, valorado en 8 millones de euros en sus cuentas corrientes y unos derechos de autor que se calculan en 400.000 euros al año.

Ornelas es empleada del hogar y gana un sueldo mínimo y Camilín ha intentado sin éxito triunfar en América como cantante, aunque sí lo hace como compositor. Al hilo de lo anterior, parece ser que su intención es sacar al mercado un disco con versiones de los temas más populares de su progenitor, algo que entre sus fans ha sido calificado ya de «oportunismo». Es más, el autor de «Perdóname» compuso varios temas para su hijo, pero la compañía discográfica que le llevaba en sus inicios consideraron que no debía explotar el estilo paterno. En contra de lo que piensan muchos, cada vez que Camilín aparecía por Madrid se alojaba en la casa familiar. «Su relación no era mala –nos cuenta Guervós–, mantenían contacto casi a diario. Camilo sentía un enorme cariño por su hijo, esa es la realidad, porque yo lo he vivido en primera persona». En la visita al chalet de Torrelodones, Lourdes expresó su deseo de conocer las piezas más caras que existían: cuadros, relojes, vestuario de marca, joyas... Alguien muy cercano a la mexicana asegura que «tiene miedo de que desaparezcan cosas. No se fía de los empleados de Camilo, de sus hombres de confianza». El desarrollo de los acontecimientos y la tirantez entre las dos partes presagia malos augurios. La vida personal de Camilo Jr. es casi una incógnita. Se casó con una suiza, de la que se divorció el pasado febrero, haciéndose Camilo Sesto cargo de los gastos de la separación.