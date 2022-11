Influencers de la corona

Ningún miembro de la Familia Real tiene redes sociales (que sepamos), y ni falta que les hace. Toda una comunidad de creadores de contenido de todo el mundo les dedica horas en sus perfiles enfocados en exclusiva a contar su día a día: «Cuando creé mi perfil, en 2014, éramos pocas las cuenta que existían dedicadas a ellos, pero estos últimos años el fanatismo ha crecido de manera inimaginable», asegura la colombiana Catha, responsable del perfil de Instagram LeonorYSofiaAltezasReales, que cuenta con más de 100.000 seguidores. Ella es una de las voces más respetadas del universo digital dedicada a informar de todo lo que les acontece a las hijas de los reyes.

Pero es Doña Letizia la que destaca en cuanto a la cantidad de cuentas creadas para seguir su estilo. La Reina arrasa en Instagram. Buena cuenta de ello puede darla Sara Escudero, posiblemente la máxima referencia hoy en día sobre sus outfits: «Uno de los puntos fuertes de mi perfil es la rapidez», reconoce la autora de «Letizia_de_princesa_a_reina». «Dedico mucho tiempo a sus looks, unos 45 minutos de media, y si alguno se resiste puedo tardar el doble o el triple. Si salen sus hijas el trabajo se multiplica».

Tanta dedicación, de hecho, ha tenido su recompensa: «A veces me han escrito para pedirme alguna modificación en los post. Lo primero que recibí de Casa Real fue una carta firmada por el secretario de la Reina, hace unos diez años. Fue en respuesta a una que yo les había enviado. La última noticia que tuve de ellos fue hace unas semanas por una publicación, aunque la más especial fue un telegrama que me envió la Reina en agradecimiento a la felicitación que le envié por su cumpleaños en 2021».

Las joyas de la corona

El enorme joyero que atesora la Familia Real también tiene su repercusión en las redes sociales. Entre todos los perfiles dedicados a las tiaras y demás tesoros que se conservan en Zarzuela, uno de los más destacados es el que inició hace tres años el portugués David Rojo, SpanishRoyalJewels, con más de 25.000 seguidores: «Desde hace mucho tiempo tengo una gran pasión por la historia y cuando me adentré en el mundo de las joyas ya no hubo vuelta atrás» afirma. «La Casa Real española ha sido la que más me ha cautivado, quizás por su cercanía con Portugal y por nuestra historia en común». Él tiene claro que se queda con los joyeros de Isabel II por «la calidad y cantidad de piedras preciosas» y el de la reina Victoria Eugenia «por su buen gusto y por la belleza de las piezas». ¿Qué opina de Doña Letizia y sus joyas? «Se intuye que no le interesan de manera especial. Podría jugara más con todo lo que tiene a su disposición, como es el juego de rubíes de Van Cleef & Arpels de la reina Sofía. Es un adereza bastante versátil». La última vez que se vio este diseño fue en 2009 en la recepción a Nicolas Sarkozy y Carla Bruni en el Palacio Real: lo lució la reina Sofía en su versión de chocker y tiara.

El boato real

Otros perfiles abordan a los reyes desde un punto de vista más histórico: «La monarquía española necesita perder sus miedos y apostar por dar brillo a una Corona cada vez más apagada y recuperar tradiciones del pasado que se han perdido. Contamos con una de las Casas Reales más importantes del mundo, pero tienen un perfil muy bajo», reconoce Alberto Garnacho, autor de RoyaltyAndGlittering. «Revisaría ceremonias como la solemne apertura de las Cortes, que ha perdido la potente imagen que tenía con Alfonso XIII».

Por su parte, Enric-Eduard Giménez, autor de PatrimonioDeLaCorona, se enfoca hacia los impresionantes edificios de Patrimonio Nacional: «Inicié el perfil orientado a los extranjeros, pero me di cuenta que eran los españoles los que más ganas tenían de conocer nuestros palacios reales y los que más interactuaban». Sus posts sobre los espacios secretos que no se exhiben al público, donde muestra como han evolucionado a lo largo de los años, arrasan, y, coincide con Garnacho, y con todos en general, en pedirle más a la Familia Real: «La ceremonia de cartas credenciales es espectacular y las cenas de Estado en el Palacio Real también. Siempre se les puede sacar más partido, pero no es fácil compaginar la función institucional con la cultural».

Estos perfiles están ayudando a dar una imagen más fresca y actual de la Corona, introduciéndola de manera orgánica en lugares y a generaciones donde parecía imposible. ¿Y qué le exigen? Escudero es clara: «Doña Letizia no quiere estrenar demasiado para que no la critiquen y pocas veces las vemos con firmas importantes, pero es un error. La Reina es reina siempre». Coincide con ella Garnacho: «La monarquía tiene algo de mágico o místico. A la gente le encanta ver a los Reyes ‘vestidos de Reyes’». Y quizás eso es lo que hace que haya gente que de manera desinteresada les dedique su tiempo (y su cariño) en el imperio del «like».