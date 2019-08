Cristina Pedroche pisa fuerte en Antena 3 y no sólo mantiene sus colaboraciones en “Zapeando”, programa que ha sufrido una intensa remodelación y ha prescindido de estrellas como Chenoa o Ana Morgade, sino que tendrá sección propia en El Hormiguero.

Bajo el nombre Cristina, Pedroche y acción, la mujer del chef David Muñoz interpretará conocida escenas del cine, pero en lugar de la banda sonora original, la música correrá a cargo de un flautista con escasos conocimientos musicales. Con su fichaje, el veterano programa de Atresmedia que presenta Pablo Motos busca sorprender a los espectadores en el arranque de la nueva temporada.

Desde que, en 2010, Cristina Pedroche comenzara su andadura como reportera de “Sé lo que hicisteis” en la Sexta ha sido un rostro habitual del grupo Atresmedia y su trayectoria profesional no ha dejado de ir sumando éxitos. Además de presentar programas como Pekín Express, Tú sí que sí, Otra movida, Los viernes al show y Zapeando, su presencia es ya indiscutible como presentadora de las Campanadas de Fin de Año, al frente de las cuales ha conseguido los mejores datos de audiencia con el reclamo de sus inimitables y siempre polémicos “looks” para despedir el año.

Aunque parece que no hay reto que se le resista, en esta nueva andadura junto a Pablo Motos, la bella colaboradora tendrá que desarrollar sus dotes interpretativas. En 2008 participó por primera vez en una película de Atresmedia Cine, “Sin rodeos”, una comedia dirigida por Santiago Segura y protagonizada por Maribel Verdú. No era la primera vez que la colaboradora de “Zapeando” se asomaba a la gran pantalla. Anteriormente había hecho cameos en series como ‘Yo soy Bea’, ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Aída’, ‘Águila roja’ o ‘La que se avecina‘ y participado en cortometrajes y webseries.

Tras las vacaciones que ha disfrutado con su marido en Asia, la bella presentadora ya se encuentra en Madrid preparando su vuelta por todo lo alto a las noches de Antena 3, aunque de momento no se ha pronunciado en sus redes sobre su nueva oferta de trabajo.