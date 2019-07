El Emir de Dubai a su esposa huida: “Ya no me importa si vives o mueres”

El escándalo de la huida de Haya de Jordania, sexta esposa del Emir de Dubai, comienza a adquirir tintes dramáticos a medida que se desvelan los motivos que habrían obligado a la bella Haya a escapar de su jaula de oro acompañada de sus dos hijos. La Princesa habría conseguido exiliarse gracias a la ayuda de un diplomático alemán, a través del cual inició un procedimiento de asilo político en Alemania. Después, se habría trasladado a Inglaterra, país en el pasó su infancia y juventud, dónde habría solicitado refugio e iniciado el proceso de divorcio del Emir.

Haya se ha refugiado en Londres y aunque cuenta con el apoyo de la Familia Real Británica y la sincera amistad del príncipe Carlos y Camilla, teme por su vida.

En suelo británico, la princesa Haya Bint Al-Hussein ha solicitado refugio, según fuentes próximas, por “miedo a ser asesinada o llevada a la fuerza a Dubai”. La causa será compleja y dura pues está en peligro la custodia de sus dos hijos, la jequesa Jalila y el jeque Zayed, ya que siguiendo el precepto islámico son los padres, y no las madres, las que tienen la patria potestad de sus descendientes.Según fuentes próximas a la princesa jordana, Haya teme por su vida. De hecho, a través de una cuenta en Instagram relacionada con el Emir de Dubai, se lanza una seria advertencia a una mujer, a la que no se nombra pero se acusa de traición: “traicionaste a la cosa más preciosa... el mayor error que cometiste fue mentir”. El poema acaba con un inquietante verso: “Ya no me importa si vives o mueres.”

Según fuentes próximas a la princesa Haya, la causa de su huida está relacionada con el denigrante trato de su ex marido a su propia hija Latifa.

Y si el soberano de Dubai utiliza sus perfiles oficiales para dar cuenta de su día a día, la princesa Haya mantiene su silencio desde el mes de febrero, fecha en la que urdió su plan de escape. A falta de declaraciones de la protagonista, personas próximas a ella, como Radha Stirling, presidenta de la organización Detenidos en Dubai, relacionan su huida con la situación que sufre Latifa, hija del soberano de Dubai, retenida contra su voluntad en el emirato tras ser capturada intentando huir del pequeño país árabe. Según esta fuente “Latifa habría sufrido abusos incalificables por parte del jeque Mohamed y no tuvo otra opción que escapar, y Haya aparentemente se encontró en la misma situación. Felizmente para ella, logró hacerlo”. Según Stirling, la princesa Haya “es a la vez víctima y testigo” por lo que “esperamos que permanezca segura y cooperará con las autoridades internacionales para revelar los presuntos abusos perpetrados puertas adentro del palacio real de Dubái”.