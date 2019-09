El fichaje estrella de GH VIP no es Mila Ximénez, es.....

Antonio David Flores regresa a la televisión por todo lo alto, convirtiéndose en el fichaje estrella de esta edición. El que fuera yerno de Rocío Jurado y padre de sus únicos nietos, es una de las caras más reconocibles de Telecinco, cadena en la que ha trabajado desde su polémico divorcio de Rocío Carrasco en el año 2000.

Después de duras semanas de negociación, la noticia publicada por la revista Semana se confirma, pese a que la cadena no se ha pronunciado aún ni dado su nombre a los medios. Una razón más que suficiente para considerarle el fichaje estrella de la temporada. El ex yerno de Rocío Jurado es la gran baza de Telecinco para captar el interés de su audiencia y dotar de contenido a todos sus programas.

Las razones que le llevan a Guadalix son eludir la cárcel pagando a Rocío Carrasco lo que le reclama judicialmente

Los motivos que habrían llevado a Antonio David a dejarse tentar para entrar en la casa después de varios años alejado de los focos no son otros que las dificultades económicas que atraviesa para hacer frente a los innumerables procedimientos judiciales que contra él ha interpuesto la madre de sus dos hijos. El último de ellos y el que más le preocupa es el procedimiento de insolvencia punible por parte de Rocío Carrasco, por el que la Fiscalía solicita tres años de prisión.

Tras el sonado divorcio de David y Rocío, en el año 2000 y a pesar de que ambos han rehecho su vida, Carrasco con Fidel Albiac y Flores junto a Olga Moreno, la ex pareja sólo se ha visto en los juzgados. La hija de “la más grande” no sólo no perdona al ex guardia civil que sus hijos hayan preferido vivir con él y su mujer, Olga Moreno, sino sobre todo que se hayan posicionado con su padre en la dura dura lucha judicial y mediática que les enfrenta. Desde que se separaran, optaron por una custodia compartida, de modo que los niños estabn quince días con cada progenitor, pero antes de cumplir la mayoría de edad, Rocío se fue a vivir con su padre definitivamente y poco después, seguía el mismo camino David, el más pequeño.

La entrada del ex guardia civil en la casa, pone especialmente nerviosas a las Campos, que viven sus horas más bajas

La llegada a la pequeña pantalla del ex marido de Rocío Carrasco se produce en las horas más bajas del clan de las Campos, máximas defensoras de Rocío Carrasco en el litigio que le enfrenta con su ex. La presencia de David Flores será todo un acicate para la cadena que espera rellenar gran parte de los contenidos de los diferentes programas de los que se nutre el programa recuperando la guerra entre Rocío Carrasco y David Flores.

Aunque tanto David Flores como Rocío Carrasco llevan tiempo alejados de la vida pública, este fichaje supondría la posible llegada de Rocío Flores Carrasco, única nieta de Rocío Jurado, a televisión. La única vez que Rocío Flores pisó un plató de televisión fue para recibir a su tía, Gloria Camila, tras su paso hace dos años por Supervivientes. Pero esta vez, siendo su padre concursante del reality, es posible que tenga un papel en los platós más destacado. Aún no se sabe quién será su defensor en los debates pero nadie descarta que sea su esposa, Olga Moreno y que, su hija pueda acudir puntualmente a defenderlo en algún debate u otro programa de la cadena.

El nuevo concursante, que se hizo millonario en Telecinco, atraviesa una complicada situación económica.

El último trabajo de Antonio David en televisión fue en 'Supervivientes 2017' gracias a la presencia de Gloria Camila, su joven ex cuñada y hermana de su ex mujer, en el concurso. No es la primera vez que el que fuera uno de los tertulianos y personajes claves de Telecinco participa en un reality. En el año 2011 se encerró en 'Acorralados', la versión que Telecinco realizó de 'La granja'. En aquella ocasión se mantuvo ocho semanas en la granja y cobró cerca de cinco mil euros semanales. En 2011 empezó a trabajar como asesor del amor en el dating 'Mujeres y hombres y viceversa', programa que tuvo abandonar entre 2014 y 2016 tras el fichaje en el mismo espacio de Amador Mohedano y al que regresaría en 2016, cuando Amador y toda la familia Mohedano, incluida Rosa Benito, fueron despedidos de la cadena.

Antonio David Flores ha sido uno de los colaboradores mejor pagados de la cadena. Se calcula que durante los casi quince años que ha estado en la cresta de la ola ha podido llegar a ganar cerca de dos millones de euros. Pero todo indica que atraviesa una complicada situación económica y que este es el motivo de su vuelta a televisión. Si no paga a Rocío Flores podía acabar en la cárcel.