Falsos mitos post-vacaciones

Hoy voy a responder a falsos mitos después del verano.

–El moreno se va si exfolias la piel: FALSO

«Si utilizas un peeling físico ayudas a que vaya desapareciendo, pero no lo eliminas del todo», explica el doctor Leo Cerrud (www.doctorleocerrud.com), experto en medicina estética. Esto ocurre porque solo retiras la capa cutánea más superficial.

–Las cremas de venta en farmacia o supermercado quitan las manchas: FALSO.

«Las despigmentantes de venta sin receta no pueden llevar hidroquinona, o lo tienen en un porcentaje tan bajo que no son efectivas. Suelen tener uno o más alfahidroxiácidos con probado efecto despigmentante, pero no funcionan de la misma forma a todo el mundo, de ahí que haya tantas y tan poco resultado», responde. La solución está en las fórmulas magistrales recetadas por médicos expertos de la piel, así como en tratamientos de medicina estética: peelings químicos, láser, IPL, etc.

–Los remedios caseros aclaran las pigmentaciones: FALSO.

«El vinagre, la leche y el bicarbonato han sido remedios caseros de toda la vida aunque yo no los recomendaría nunca porque carecen de rigor científico ya que pueden irritar el cutis», aclara.

–Tomar el sol es bueno para reducir el acné: FALSO

«La primera impresión es que sí, porque los granitos se secan y parece que mejoran, pero luego llega la reacción inflamatoria y la producción de sebo extra para compensar, lo que hace que empeore el brote acneico», asegura. Eso sí, en su justa medida la exposición solar es beneficiosa, porque tiene una acción inhibidora sobre la inflamación y controla algunas bacterias que lo producen.

–El melasma no desaparece: NI VERDADERO NI FALSO.

«Tiene tratamiento, y en ocasiones consigue no solo mejorar, sino incluso desaparecer. Sin embargo también tiene un alto grado de reincidencia, en cuyo caso requiere volver al profesional médico a que valore el protocolo más adecuado», analiza.

–¿Cuál es el mejor tratamiento para recuperar la luminosidad de la piel?

«Luminosity Bioestimulación, peeling y mascarilla porque mejora el aspecto del rostro a todos los niveles infiltrando activos revitalizantes en cara, cuello y escote. El doctor Cerrud combina la bioestimulación con un peeling superficial para renovarla y una mascarilla personalizada. Con ello se consigue estimular la dermis, fabricar nuevo colágeno, iluminar y difuminar arrugas de expresión». Sesiones: 1 antes de un evento o 4 para tratamiento completo. Precio: 150€.

–¿Y para eliminar manchas?

«El tratamiento definitivo es Absolutely Flawless

Peeling, Mesoterapia, Fórmula Magistral, una combinación de tratamientos con efecto antimanchas y antiacné». Sesiones: 3. Precio: 400€.

–¿Cuál es el más efectivo para restaurar el colágeno? «Collagen Plus

Radiofrecuencia+Ultrasonidos Exilis. Una completa tecnología que combina radiofrecuencia junto a ultrasonidos. Exilis ha sido el aparato médico-estético más premiado en EEUU durante los últimos años. Se logra un rostro firme, con más colágeno y con los contornos más definidos».Sesiones: 1 para efecto flash; a partir de 4, para reafirmación.

Precio: 520€.

–Funciona bien para el rejuvenecimiento de cuello: el redensse cuello y escote hilos, bioestimulación y ácido hialurónico.

«Este combina hilos tensores, bioestimulación a base de vitaminas, minerales, oligoelementos, ácido hialurónico de baja densidad y péptidos.

Se logra mayor densidad y menos flacidez. 1 única sesión para los hilos, el hialurónico y el peeling; y de 1 a 4 para las vitaminas en cuello y escote. Precio: desde 400€.

Black Star Máscara Identy con aceite de ricino. Su composición a base de pigmentos e ingredientes naturales como el aceite de oliva y jojoba, la cera de arroz o el aceite de ricino consiguen definir, realzar, separar, dar volumen y espesor a las pestañas apelmazadas dándoles un extra de hidratación de forma totalmente natural. PVP:16€.

Slow Dance. Un agua de perfume de Byredo para el cabello que con un solo movimiento de nuestra cabeza nos envolverá con un halo de fragancia que nos trasladará a esa etapa de la niñez en la que todo era inocencia. ¿A qué huele Slow Dance? A una suave mezcla de geranio, lavanda, violeta y vainilla. Un perfume que además proporciona hidratación y un extra de brillo a tu cabello. PVP:120€