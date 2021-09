El bautizo Verdasco-Boyer: La celebración de la “jet” que estamos esperando

Gente

Bautizo

Han pasado más de nueve meses desde que naciera Mateo, hijo de Fernando Verdasco y Ana Boyer y todavía no ha sido bautizado, no es que exista una fecha clave en la que deba celebrarse el bautismo ni que sea obligatorio hacerlo, pero teniendo en cuenta que, a su hermano Miguel, de casi tres años, lo bautizaron justo en su noveno mes de vida, resultaba extraño que el pequeño de la casa todavía no hubiera tenido su gran día. Sin embargo, dados los últimos acontecimientos familiares, podría comprenderse por qué a fecha de hoy todavía no se habían decidido a comenzar con los preparativos.

Y es que la salud de la abuela materna de Ana, Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler, no era buena estos últimos meses y todos temían lo peor como así acabó ocurriendo el pasado 23 de agosto cuando Betty, como la llamaban en familia, fallecía a los 98 años. El pequeño, como es normal, no se ha enterado de nada, pero sus padres, especialmente su madre, no tenía ánimo para celebrar algo para lo que además considera que no hay prisa, según nos explica alguien muy cercano a ella. Pero la intención es bautizarle, solo hay que decidir en qué momento hacerlo.

Beatriz Arrastia, madre de Isabel Preysler FOTO: Mediaset

¿Celebración secreta?

Se ha especulado también acerca de la posibilidad de que lo hubiera celebrado en secreto, pero fuentes cercanas a la familia aseguran a LA RAZÓN que nada más lejos de la realidad, todavía no ha tenido lugar y cuando se haga irá toda la familia cercana igual que en el bautizo de su hermano mayor. Estos rumores vienen dados porque cuando se celebró el primer bautismo de Miguel apenas trascendió, solo supimos de ello cuando las páginas de la revista «¡Hola! ofrecieron fotografías del momento en una exclusiva acordada con la feliz familia.

En esta ocasión, igual que entonces, la misa será en la Capilla de los Misioneros de la Sagrada Familia, que es la iglesia de Puerta de Hierro, donde la familia acude a menudo. Lo que desconocemos es dónde tendrá lugar la celebración posterior. En aquel momento optaron por hacerla en casa de Isabel Preysler, donde ellos residen las temporadas que pasan en España. Tan solo asistieron los hermanos maternos de Ana, pues con los paternos no mantiene ninguna relación y las hermanas y padres de Fernando, es decir, fueron muy pocos invitados y todo trascurrió en una velada íntima y tranquila, pues ese era su deseo. ¿Será igual en esta ocasión? Todo hace indicar que sí, pero lo cierto es que es un extremo del que todavía no existe certeza.

Los padrinos

Tampoco ha trascendido quiénes son los elegidos para ocupar el cargo de padrinos de Mateo. Ana y Tamara fueron las dos madrinas de Miguel, por lo que parecen estar descartadas, por el mismo motivo lo está Alejandro, el hijo mayor de Chabeli. Pero gracias a que ambos padres, tanto Ana cono Fernando, vienen de familias numerosas, no parece que vayan a existir problemas al respecto. Por parte de Fernando le queda su hermana pequeña, Ana, y por parte de la hija de Preysler, ni Chabeli, ni Enrique Iglesias ni Julio José han hecho todavía las veces. Aunque lo cierto es que también podrían abrir el abanico y optar por amigos o familia menos cercana. Probablemente una vez llegado el momento, los papás, siempre muy celosos de su vida privada pero conscientes del interés que genera su vida, compartirán algunos de estos detalles y disfrutarán en la intimidad y con los suyos del resto. El pequeño Mateo tendrá bautizo y toda su familia estará con él, de eso no cabe ninguna duda.