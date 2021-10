Los «básicos» de Amelia Bono

Gente

Ni contigo ni sin ti, tiene mi pena remedio… pienso en Amelia Bono y mi mente me recuerda la canción de Café Quijano. Después de un confinamiento en el que tanto ella como su marido nos han hecho reír a ritmo de boleros y coreografías, el anuncio de su separación nos ha pillado por sorpresa. Gracias a sus Tik Tok sabemos que sigue a rajatabla los consejos de su amiga y nutricionista Patricia Pérez (sí, la ex de Colate, antes de Paulina Rubio. y mujer de Luis Canut desde 2007), porque no le sobra ni un gramo de grasa. La hija del exministro Bono tiene tirón en las redes y las marcas lo saben, bolsos, bikinis, maquillaje, cosmética o productos para el hogar. Entre sus productos favoritos están las Gummies de Eiralabs, una deliciosa manera de cuidarse mientras te das un capricho sano. Y como es «fan «de la nutricosmética, es de las que bebe Goah, colágeno marino en botellitas, porque hidrata y rellena las arrugas de expresión.

Además de bailar, es una fanática del running, con lo que consigue un cuerpo tonificado, y usa con frecuencia el masajeador Glo910+, perfecto para luchar contra la celulitis. Su cabello rubio es una de sus señas de identidad y es seguidora de la firma Olaplex que fortalece los cabellos teñidos. Si algo llama la atención es su permanente sonrisa, por eso es embajadora de Regenerate, un cuidado bucal que regenera el esmalte y ha confesado sin pudor no poder vivir sin sus ampollas de proteoglicanos de Endocare que usa a diario.