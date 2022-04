Cuca Feijóo y Cuca Gamarra

El personal se ha animado mucho con la llegada del mesías gallego a la pista central del circo, y los analistas de la cosa política le ponen deberes con ajustadas metáforas: deberá coser el partido y cerrar viejas heridas. Desconozco las habilidades de Núñez Feijóo como costurero o remendador. No sé si el PP va a quedar bordado o cogido con alfileres, ni tan siquiera si el nuevo líder nacional sirve para un roto y un descosido o si volveremos a ver un centro derecha de boutique, pero creo que para zurcir ha elegido a Cuca Gamarra como secretaria general. Y no lo digo (¡válgame el cielo!) por su condición de mujer, sino porque una admiradora de la Thatcher pasada por las Agustinas de Logroño y los jesuitas de Deusto, y que además es capaz de llevar a hombros el paso de la Virgen de la Esperanza, es la idónea para este momento de angustias y sufrimientos, tan necesitado de esperanzas y ayudas celestiales.

Cuca Gamarra y Núñez Feijoó FOTO: Raul Caro EFE

Cuca se nos aparece como la compañera ideal para un cuco gallego dispuesto a pactos de Estado, me imagino que sin poner sus huevos en nido ajeno, como acostumbra esa ave. Adriana Lastra, la vicepresidenta del PSOE, compañera ideal para ir de bronca a un bar de los Ángeles del Infierno, le pone freno a la euforia pepera diciendo que su música le sigue sonando igual, como si Núñez Feijóo llegara con los 2.000 gaiteiros de Fraga: «Quieren seguir trincando y que esta vez no les pillen».Ahí está la cálida acogida a la mano tendida que el líder de la oposición ofrece a Pedro Sánchez. Me imagino que como buen gallego desconfiado, Feijóo se la asegurará antes de acudir a la Moncloa. Por si acaso.