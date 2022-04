Feijóo refuerza el poder gallego y andaluz en su cúpula y deja el mando territorial a Madrid

El recién nombrado presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha reunido a su nuevo comité ejecutivo a quienes ha comunicado los nombres de quiénes serán los vicesecretarios del partido que formaran la nueva dirección. Serán cinco los nuevos vicesecretarios, al que se suma el cargo de coordinador general que ocupa Elías Bendodo, puesto que no existía como tal en el organigrama de la pasada dirección, y el ya anunciado hace dos días de Cuca Gamarra como secretaria general.

Quien sale reforzada es Madrid quien reconoce que se hubiera sentido “igual de bien representada” con uno que con tres. De hecho, Isabel Díaz Ayuso le preguntó a Feijóo qué perfiles necesitaba para conformar esos puestos ya que es así como lo hacen ellos, subrayando que en Madrid “hay muy buena cantera”.

La reunión del nuevo Comité Ejecutivo no duró más de una hora, ya que posteriormente se trasladaron a la Plaza de España de Sevilla para hacerse la fotografía de equipo. Feijóo hizo una intervención en abierto donde comunicó los que conformarán su dirección. Será mañana cuando se reúna el nuevo comité de dirección del partido.

Cinco vicesecretarios

Feijóo, dijo que ha construido un equipo del que subrayó su amplia trayectoria orgánica; personas “que saben cómo funciona el partido, con una acreditada gestión de los intereses generales y con experiencia en desafíos importantes”.

El vicesecretaría institucional e internacional estará a cargo de Esteban González Pons quien, además, ha sido el presidente del Comité Organizador del Congreso del relevo.

En la vicesecretaría de políticas sociales -que abarca desde la escuela infantil hasta el postgrado o las políticas sanitarias- lo ocupará Carmen Navarro Lacoba que, actualmente es diputada por Albacete en el Congreso, es letrada de la Comunidad de Madrid y desempeñó diversas funciones en la dirección general de los Servicios Jurídicos de la comunidad madrileña dentro del departamento de Laboral (2007/08), Civil y Penal (2008/10) y Contencioso-Administrativo (2010/11), y a la que Feijóo ha presentado como cuota madrileña, aunque también lo sería por parte de Castilla La Mancha.

La vicesecretaría local vuelve a recaer en un alcalde de “mayorías”: Pedro Rollán, también por parte de la “cuota madrileña”. La vicesecretaría territorial estará a cargo del que ha sido el vicesecretario general de las dos últimas mayorías gallegas: Miguel Tellado. En la vicesecretaría económica, “quien ha demostrado el control de la deuda”, el consejero de Hacienda andaluz, Juan Bravo Baena.

Habrá dos personas más que Feijóo se trae de su equipo de Galicia y serán quienes lleven las áreas de proyección e imagen: Mar Sánchez como jefa de comunicación. Y, por último, la persona que seguirá siendo su jefa de gabinete: Marta Varela.

Los portavoces de Congreso (Cuca Gamarra), Senado (Javier Maroto) y Parlamento Europeo (Dolors Montserrat), seguirán por ahora como estaban.

José Antonio Monago será el presidente de Derechos y Garantías y el presidente del comité electoral, el presidente del PP en La Coruña será Diego Calvo.

Gratitud a Sevilla

Feijóo mostró su agradecimiento a Sevilla, a la Junta, a Juanma Moreno... una tierra de la que, dijo, “ha vuelto a ocupar una parte importantísima de la historia del PP”. “Se ha escrito mucho de la soledad de los líderes, pero quiero decirles que me he sentido súper arropado antes de ser líder y me siento muy arropado en las primeras horas de este liderazgo”. Por ello, también agradeció a los que ocupan los nuevos cargos por haber dado un paso al frente del que les avisó que “os compromete para trabajar por el PP” al tiempo que les recordó que los nombramientos suelen durar en unos días de alegría, pero luego “se convierten en cargas de responsabilidad”. Por ello pidió que lleven esas “carga” con honestidad y el decoro que corresponde. “Nos ponemos a trabajar desde ahora mismo”.

Audiencias

El Rey recibirá en audiencia a Alberto Núñez Feijóo el próximo miércoles y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez lo hará el jueves.