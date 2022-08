Brangelina: el culebrón del verano no tiene fin

Hace unos días, Angelina Jolie presentó una denuncia al FBI, después de que el departamento público archivara la denuncia que la actriz interpuso contra su exmarido Brad Pitt, al que acusaba de haber maltratado a Maddox, uno de los hijos de la pareja que, además, era menor de edad cuando ocurrieron los hechos.

La denuncia se refería al famoso episodio que la familia Pitt-Jolie protagonizó a bordo de un vuelo procedente de Francia y con destino a Estados Unidos en 2016. Según la denuncia, el actor habría agarrado a la protagonista de «Maléfica» tirándole cerveza encima y gritándole. Poco después, la noticia del divorcio de la pareja llegaba a todos los rincones del planeta. Pero la causa que Jolie presentó contra Pitt quedó archivada por falta de evidencias.

«Entertainment Weekly» ha tenido acceso a algunos de los documentos que el FBI elaboró en su investigación, después de conocerse que fue la propia Jolie quien demandó al FBI bajo el pseudónimo de «Jane Done». En estos informes se relata al detalle lo ocurrido en el vuelo. Pitt gritó a su mujer que estaba destruyendo la familia, mientras golpeaba el techo del avión y agarraba a su entonces esposa de la cabeza.

Brad Pitt y Angelina Jolie FOTO: KEVORK DJANSEZIAN REUTERS

Mientras tanto, dos de sus hijos escucharon la pelea tras una puerta y llorando preguntaban a su madre qué ocurría. «Mamá no está bien. Mamá está destruyendo la familia. Mamá está loca», contestó él. En este mismo informe, se explica que la causa fue archivada después de que «un representante de la Oficina de Abogados de los Estados Unidos pusiera en duda la veracidad de esta investigación», y que, por tanto, «todas las partes acordaron que no habría cargos criminales en este caso debido a múltiples factores». El entorno del actor asegura al mismo medio que «aquí no hay nada nuevo», y están seguros de que la denuncia al FBI se acabará quedando en agua de borrajas. «¿Qué tipo de persona hace una petición al amparo de la Ley de Libertad de Información por una información que ya tiene?», aseguran. Brangelina conoce el contenido de estos documentos desde hace seis años, cuando ocurrió el altercado, y ya se utilizaron en otros procedimientos como el divorcio y la disputa por el chateau Miraval, la villa francesa que fue testigo del amor de la pareja. «Esto no tiene otro propósito que el de crear un espectáculo mediático e infligir daño», añaden las mismas fuentes.

Pero, además, Page Six ha revelado todos los detalles y las fotografías de otro incidente que podría haberle provocado lesiones a la actriz. Según el medio mencionado, Brad Pitt podría haber agarrado a su entonces mujer «por la cabeza» y «por los hombros», sacudirla y empujarla contra la pared mientras le gritaba. Un ataque del que Jolie trató de defenderse, siempre según Page Six, tratando de «asfixiar» al actor de «Seven» y éste se libró de ella empujándola contra las sillas que estaban detrás de ellos. Todo un culebrón que promete sacar a la luz más trapos sucios de la pareja, no se sabe muy bién con qué objetivo, quizá ta solo el impacto mediático que en estos casos podría tener efectos demoledores... Recordemos el caso Depp-Heard.