Brad Pitt adquiere una propiedad histórica por 40 millones de dólares

Las estrellas de Hollywood copan las portadas de los periódicos y revistas con las multimillonarias compras que realizan de forma habitual. Cada vez sorprende menos descubrir las colosales cantidades que los artistas de primera fila del panorama cinematográfico mundial gastan para cumplir algunos de sus caprichos más extravagantes.

Uno de los sectores en los que más suelen invertir las celebridades en la actualidad es en el inmobiliario. El último en sumarse a la adquisición de propiedades de lujo ha sido el actor estadounidense Brad Pitt. El protagonista de títulos tan aclamados por el público y la crítica como ‘El club de la lucha’, ‘Ocean’s Eleven’ o ‘Se7en’ ha comprado hace unos días una de las casas más caras de California, siendo la segunda vivienda de Pitt en este Estado, ya que el actor tiene una casa en Goleta desde el año 2000.

Detalle de la fachada de la propiedad. FOTO: Alexander Vertikoff

La nueva vivienda es un edificio histórico de más de 100 años de antigüedad, junto a los rocosos acantilados de Carmel. La ubicación de la mansión es inigualable, situada en plena naturaleza en lo alto de una colina con vistas al océano Pacífico, permite que el actor pueda disfrutar de más intimidad que cualquier otra casa de la zona.

Para el proyecto, la firma de arquitectos Green and Green, una de las más influyentes de principios de siglo, utilizó materiales naturales que lograron una integración sublime con el paisaje. Un equilibrio intencionado que camufla la mansión gracias al uso de arenisca y granito en su construcción, así como de madera y tejas naturales para los detalles exteriores. La fundación The Gamble House, dedicada a mantener la memoria del trabajo de Green and Green, explica en su web que el diseño ideó de esta manera para que pareciera que las paredes exteriores “crecían sobre los acantilados”.

La propiedad, conocida como Seaward, ha ganado con holgura el título de ser la parcela más exclusiva de la privilegiada zona residencial de Carmel, un pueblo que ya fue noticia hace años por tener como alcalde al actor Clint Eastwood en la década de los 80. Ahora, Pitt se une a la amplia tradición de celebridades con una mansión en la zona. Por la friolera cantidad de 40 millones de dólares, el estadounidense se ha unido a un vecindario especialmente popular en los 50, en el que han compartido espacio grandes estrellas como Doris Day, Bing Crosby o Betty White.