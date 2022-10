La crónica de Marta Robles: Semana de presupuestos, putas y cumpleaños

Lunes

Asesinan a un dominicano de 21 años, al día siguiente de que también le reventaran la cabeza a un joven venezolano de 19 , en Alcorcón. Y no, no es una escena de novela negra. Es pura y dura realidad, escrita a partir del enfrentamiento entre bandas latinas. Una venganza. Ocurre en España. En Madrid. Y no es de ahora. Y aunque el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska le quite importancia, asusta. ¿Cómo no va a asustar si a esas bandas latinas se está incorporando ya una nueva generación en la que también se implican marroquíes? Lo de menos son sus nacionalidades. Lo de más, que son inmigrantes que no encuentran su espacio, que están en situación de exclusión social. Y que, desde esa exclusión social, son fácilmente reclutables para la violencia.

Martes

Pues así, deprisa y corriendo, por la noche, a última hora, han pactado esos socios que parecen quererse tan poco, pese a necesitarse tanto, que son el PSOE y Unidas Podemos. ¿Que no ha sido así? Pero hombre, si más allá de las diez de la noche, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguraba que no había acuerdo… Al final lo hubo. En todo caso, ¿Yolanda Díaz sigue siendo de Unidas Podemos? ¿O ya no, que me hago un lío? Da igual. El Gobierno cuenta que son «los presupuestos que incorporaran el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado de bienestar» (¿Dónde he oído yo esto antes? «Los más sociales», «los más dedicados a los desfavorecidos…») Desde luego, es el momento de repartir bien y de dar quien más necesite. Sin duda. Que no serán ni los funcionarios, ni los políticos, que siempre tienen sus subidas de sueldo aseguradas. ¿De donde saldrá toda la pasta? Pues me temo que no solo de los ricos, porque la clase media se ha quedado fuera de la bajada fiscal y la Hacienda de María Jesús Montero la va a exprimir para recaudar 113.000 millones de euros en IRPF...

Colegio mayor Santa Mónica FOTO: Rodrigo Jimenez EFE

Miércoles

Voy a la tertulia de la Jaula de Gatos, con Javier Solana de ponente. Entre los ilustres, Carmen Posadas, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la periodista Susanna Griso, Mariano Fernández Bermejo, el juez Santiago Pedraz (solo, no sean malos) y un largo etcétera de interesantes asistentes. Javier Solana, mayor, porque lo está (y ya saben que además le donó un riñón a su hijo, lo que no debe de ser nada saludable para quien lo hace), sigue teniendo una lucidez asombrosa. Pero, la verdad, lo que le escucho sobre la guerra de Ucrania me parece más de lo mismo. Eso sí, cuando me voy corriendo, como de costumbre, me cuentan que afirma con rotundidad que no se va a producir ningún ataque nuclear, que el presidente de Rusia, Vladimir Putín no apretará el botón, vamos… Pues, oye, da cierta tranquilidad que tenga una bola de cristal a mano para verlo con tanta claridad, precisamente hoy que sabemos que Pedro Sánchez no ha recibido ninguna propuesta de Alemania para abordar la creación de un escudo antimisiles europeo como aseguraba la embajadora de Alemania en España. O eso dice…

Jueves

El mismo día que Annie Arnaux recibe el Nobel de literatura (una mujer y además feminista y comprometida) salen a luz las imágenes de la bochornosa «tradición» del colegio Mayor Elías Ahuja, contra el colegio de las alumnas del Santa Mónica. ¿Qué en qué consistía? Básicamente en que ellos las insultaran llamándolas «putas» y ellas les rieran la «gracia». Hay quien se ha atrevido a decir que las chicas lo hacían porque ellas son pijas y ellos pijos y pijo no come pija y viceversa. Pues no. El machismo no es cosa de pijos ni de pijas y en todas partes y estratos sociales hay «tradiciones» que pretenden dividir a las mujeres entre «decentes» y «putas». Desde la antigua Grecia hasta ahora. Antes de rasgarnos las vestiduras, reconozcamos que se siguen haciendo chistes de putas que ríen «santas» y «santos» en todas partes. Hace menos de dos meses me levanté de una mesa por esa razón. No creo que, como dice Irene Montero, esta asquerosa «tradición» se enmarque en la «cultura de la violación», sino en la de la costumbre, que a veces es muy nociva; pero por una vez estoy de acuerdo con la ministra en que la única manera de combatir este machismo estructural es la educación. Aunque no solo la sexual, ministra, también la social, la religiosa.

Viernes

Setenta cumpleaños del presidente ruso Vladimir Putin. El tipo que mantiene al mundo en estado de zozobra es capaz de soplar velitas tan pancho. Aunque tendrá que hacerlo en privado, porque tiene al país demasiado revuelto para celebraciones. ¿Y de fuera? Solo le ha felicitado Kim Jong-un, su aliado norcoreano.