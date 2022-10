La crónica de Marta Robles: Tamara, Giorgia,Shakira y otras protagonistas de la semana

Lunes

Dos mujeres se disputan el protagonismo en este lunes otoñal: Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana que ha ganado las elecciones en Italia, y la traicionada por su prometido, Tamara Falcó. No se lo tomen a broma. Si tras la victoria de Meloni preocupa aún más la sombra de la ultraderecha, que amenaza con expandirse por toda Europa en estos tiempos de crisis y desconcierto, entristece, y de qué modo, que la hasta ahora siempre súper feliz Tamara, tras ser engañada y romper su compromiso con su prometido, Íñigo Onieva, como otros ricos, también llore… (Lloran, además, Risto Mejide y Laura Escanes, separados con o sin engaño, pero de manera más civilizada. Y no sé si tan ricos como Tamara o más…)

Martes

Parece que la semana va a ir de mujeres protagonistas porque hoy, mientras los rusos continúan abandonando Rusia tras la movilización parcial y Ximo Puig se suma a la bajada de impuestos (aunque la suya, dice él, es para favorecer a los pobres y no a los ricos), nos enteramos de que la también traicionada y abandonada Shakira tendrá que hacer frente a un juicio por seis delitos contra la Agencia Tributaria. Se le acusa de haber cometido un fraude de 14.5 millones de euros… Y la fiscalía, tras no haber llegado a un acuerdo con la cantante, pide para ella más de ocho años de cárcel.

Miércoles

Y seguimos para bingo con las mujeres protagonistas, en este caso es el turno de Elena Sánchez, la flamante mandamás de RTVE tras la espantada de Pérez Tornero o, mejor dicho, tras la «ayudita» para irse desde Moncloa, que le ha dejado las perspectivas laborales de seis años reducidas a dieciocho meses. Me alegro por Elena, porque es una estupenda profesional y me cae muy bien, pero, la verdad, hay que ser valiente para sentarse en ese nido de avispas. Y no, las avispas no son los trabajadores de la casa, sino los políticos de todos los colores, prestos siempre a hacer desocupar de su cargo al presidente del ente correspondiente si no atiende a sus demandas concretas. Y ya que sale la palabra desokupar, le coloco una K y me da para hablar de que el PSOE propone desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas. Por fin, dicen algunos. En Podemos, como son pro, están que echan humo por las orejas.

Rome (Italy), 29/09/2022.- President of Italian party 'Brothers of Italy' (Fratelli d'ÄôItalia / FdI), Giorgia Meloni, leaves the Lower House of the Italian Parliament in Rome, Italy, 29 September 2022. (Italia, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI FOTO: ANGELO CARCONI EFE

Jueves

Y hoy el protagonismo es para María Jesús Montero. Ahora que cada vez son más las comunidades autónomas que se deciden a quitar el impuesto sobre el patrimonio, ese mismo que ya se ventilaron en Europa hace mucho por considerarlo obsoleto, el Gobierno, anuncia la ministra, decide recuperarlo durante dos años por la guerra y eso… Impuestos para los «ricos» y beneficios fiscales para los «pobres», dicen... Bueno. Los economistas dirán que yo me pierdo. Lo que está claro es que lo de las competencias autonómicas fiscales es una filfa y que el Gobierno central quiere quedarse con la potestad de recaudar se pongan como se pongan en las comunidades. Lo quiere el PSOE y aprieta Podemos. ¿O como aprieta Podemos, el PSOE lo quiere a toda costa? No sé. No me aclaro...

Viernes

Permítanme que les cuente que ayer estuve en el Ateneo Mercantil de Valencia, donde tuvieron a bien concederme el Premio de la Letras en un emocionante acto donde también se premió una novela, un relato y un poema. Mi agradecimiento al Ateneo, más allá de mi propio galardón, por seguir siendo (como el resto de los ateneos) unos de los pilares de la cultura en nuestro país. Se ve que la sabiduría de la diosa griega de quien los ateneos reciben su nombre los sigue iluminando. A quien iluminó la mismísima Virgen María, según declaró ella misma en «El Hormiguero», programa en el que colabora, fue a Tamara Falcó (con ella comenzaba la semana y también acaba), quien, creyente como es, dijo en el programa de televisión donde participa que «todo sucede por algo». También Tamara Falcó señaló (con mucho humor) que le pidió a la Virgen María que le quitara a su novio si no era para ella, pero que no esperaba que lo hiciera en televisión… En fin, Tamara Falcó tuvo la suerte de esa revelación. Hay quien no se entera de nada durante toda su vida, ni santo que se atreva a confirmárselo. Tamara Falcó no es que esté contenta («todavía estoy en shock»), pero se muestra tranquila porque sabe que a su ex novio siempre le sustituirá algún otro. De hecho, su hermano, el artista y cantante Enrique Iglesias, le quiere presentar a un candidato ruso. ¿Ruso? No es el momento. Mejor un diputado, Tamara, que como les van a subir el sueldo, por mucha crisis que haya, son unos auténticos partidazos, incluso en un momento.