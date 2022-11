No te pierdas el vídeo de Marta Pombo con su bebé

No hay duda de que la influencer Marta Pombo vive uno de los momentos más bonitos de su vida. Hace tan solo unos días, Marta se convertía en madre primeriza y desde entonces no duda en compartir todos los detalles de esos primeros días con sus seguidores en las redes sociales.

Esta misma mañana, ha querido compartir con sus fans en Instagram el tierno momento que disfruta cada mañana con su recién nacida, Matilda. Un video grabado por su pareja y en el que se puede ver cómo la pequeña duerme plácidamente sobre el pecho de su madre. Según Marta desde la primera toma de la mañana, a las 8, y hasta las 11, mete a la pequeña en la cama con ella, en el que es “el mejor momento del día”.

Fue su hermana María la que contaba en redes sociales lo ilusionada que se sentía ante el inminente nacimiento de su sobrina Matilde. A las 3 de la madrugada del ía del parto, Marta le avisaba a su hermana de que salía para el hospital para dar a luz. El emocionante momento había llegado. Por lo que la mujer de Pablo Castellano ponía rumbo a la clínica donde se iba a producir el alumbramiento y así apoyar a la influencer, como ella hizo cuando nació Martín (el hijo de María y Pablo).

Una de las preguntas más repetidas entre los casi 700.000 seguidores que acumula Marta Pombo es cómo fue la experiencia del parto. “Para mí, la mejor experiencia de mi vida. De hecho, tengo amigas embarazadas que van a dar a luz dentro de poco y me dan envidia. Me gustaría ser ellas para repetir mi parto porque tuve la suerte de que fue fenomenal, de que conté con el equipazo de Bmum y me lo hicieron tan bonito y especial”, afirma.