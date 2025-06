La otra Mila Ximénez: así recuerda Jorge Javier Vázquez a su amiga tras cuatro años sin ella

Este lunes 23 de junio es un día amargo para el universo ‘Sálvame’. Si ayer celebraban el aniversario de bodas de Belén Esteban y Miguel Marcos, hoy lloran la ausencia de Mila Ximénez. La mítica colaboradora fallecía tal día como hoy hace cuatro años víctima de un cáncer de pulmón contra el que batalló con valentía. Dio una lección de vida a todos los que la acompañaron, que no han querido pasar por alto tan señalada fecha, recordando sus momentos felices a su lado, con la amargura de saber que ya no está entre nosotros.

Es el caso de Jorge Javier Vázquez, que se ha sumado a las interacciones públicas que han realizado varios de sus compañeros en televisión. En su caso, el presentador ha recordado a la periodista más allá de su faceta televisiva, de sus polémicas ante las cámaras y su arrolladora personalidad que le hacía única en el medio. Él la prefiere recordar en sus momentos más relajados, siempre entre risas, sentados en el porche de su casa, compartiendo confidencias y siendo un pilar fundamental el uno para el otro.

El triste recuerdo de Jorge Javier Vázquez a Mila Ximénez

A través de su cuenta personal de Instagram, el presentador de Telecinco ha compartido una colección de fotografías con sus seguidores. En ellas cede el protagonismo a su amiga, en una de sus muchas citas en el porche de su casa cuando llegaba el calor y cotilleaban encantados sobre lo divino y lo mundano. Esas charlas que ahora tanto echa de menos: “La felicidad era esto, Cuatro años después, siempre contigo”, le dedica como acompañamiento a las tres instantáneas, que pronto se ha llenado de mensajes de otros muchos recordando viejos momentos con ella, así como otros solidarizándose con su duelo.

No ha sido el único. También Kiko Hernández ha dejado constancia de lo mucho que echa de menos a Mila en el cuarto aniversario de su muerte. A través de una entrevista concedida a la revista ‘Semana’, destaca que no hay día en el que no piense en ella. Fue la ausencia más dolorosa a su boda con Fran Antón, pero de alguna manera estuvo presente. Asegura que a diario habla a su marido de ella y que sus hijas también la tienen muy presente, a pesar de que eran muy pequeñas. La llamaban “tita Mila” y recuerda una anécdota que aún le encoge el corazón, de la época en la que ya batallaba contra el cáncer de pulmón.

“Cuando Mila se puso muy malita, un día estábamos haciendo una vídeollamada y Abril le dijo: ‘Tita Mila, escúchame, tú cuando estés muy malita, muy malita, muy malita, te pones purpurina’ y se ponía purpurina en la frente para enseñarle cómo se hacía. Mila, que no se pudo aguantar el llanto, colgó para que no la viéramos y poder llorar a gusto. Al rato volvió a llamar y apareció con la frente llena de purpurina”, detallaba Kiko Hernández en su entrevista. Desde entonces, siempre que tenía una sesión de quimioterapia les mandaba una foto con la purpurina en la frente recordando el consejo que le dio la pequeña Abril.

Kiko Hernández y Mila Ximénez en una imagen de redes sociales Instagram

Además, Kiko Hernández ha querido recordar también cuál fue el último mensaje que le hizo llegar Mila Ximénez antes de morir. Fue a través de su hija Alba Santana, que se puso en contacto con él a petición de su madre: “Mamá quiere despedirse de ti, pero no va a dar tiempo. Quiere que sepas que te ha querido y que te quiere mucho y que te va a echar de menos. Esas fueron sus últimas palabras para mí”.