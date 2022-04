Marta Pombo revoluciona Instagram anunciando su embarazo y nosotras nos quedamos con su vestido de marca española con volantes en las mangas

Sí, amigas, estamos ante el bombazo de la Semana Santa. Y ahora no estamos hablando de la visita que ha recibido Juan Carlos I en Abu Dabi de sus hijas y sus nietos, si no del embarazo de Marta Pombo. “Adivina, adivinanza… ¿Qué tiene Marta en la panza? Este año llega cargado de mucha felicidad. Qué ganas de que llegue octubre y conocerte”, ha escrito la hermana de María Pombo en su cuenta de Instagram este Viernes Santo para revolucionar a todas sus seguidoras. Y es que aún no habían saltado los rumores, como pasó con el embarazo de su hermana, cuando Marta nos ha sorprendido a todos. Marta Pombo y su novio, Luis Zamalloa, han elegido un bonito vídeo en la playa en la que él besa tiernamente la barriga de su novia. ¡Felicidades, pareja!

Y es que Marta Pombo se encuentra estos días de vacaciones junto a su hermana María Pombo y su familia que tampoco ha querido quedarse en Madrid en estos días, y han decidido ir en busca del sol a Almería, donde disfrutar no solo del buen tiempo, si no también del mar, la playa, los chiringuitos y el buen tiempo en esta Semana Santa. Si ayer María Pombo nos enamoraba con su chaleco de Zara, hoy es Marta Pombo la que nos enamora con su embarazo y con este vestido de marca española que no puede ser más precioso.

Macedonia Dress (130€)

Vestido Macedonia. FOTO: Maksu

Se trata de un vestido de Maksu, una de las firmas favoritas de la Reina Letizia. Un diseno con mangas con volante en forma de mariposa y escote en V que se puede ajustar con un lacito de estilo Kimono en uno precioso tono magenta con estampado de flores que es ideal para estos días de primavera para llevarlo hasta con botas cowboy.