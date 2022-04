Marta Pombo, embarazada de su primer hijo

ATILANO GARCIA / ZUMA PRESS / CO

Marta Pombo está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. La influencer ha anunciado que espera a su primer hijo junto a su pareja, Luis Zamalloa. La pareja lo ha comunicado a través de sus redes sociales de una manera muy divertida y original a través de un juego. La hermana de María Pombo ha lanzado una pregunta a sus seguidores y éstos tenían que adivinar qué era lo que iba a anunciar la empresaria. Y, como era de esperar, la noticia ha sorprendido a toda su legión de followers porque nadie se lo esperaba.

La familia Pombo crece. El primer bebé de la familia llegó hace apenas un año y medio, Martín, hijo de María Pombo y Pablo Castellano. Ahora, Marta Pombo, va a ser la siguiente en convertirse en una mamá influencer, siguiendo los pasos de su hermana. Así lo comunicaba la joven en su cuenta de Instagram con un vídeo de la pareja: “Adivina, adivinanza… ¿Qué tiene Marta en la panza? Este año llega cargado de mucha felicidad. Qué ganas de que llegue octubre y conocerte”. Tras publicarlo, al instante su muro se ha llenado de mensajes de enhorabuena y muchas celebridades, como Laura Matamoros o Victoria Federica, han felicitado a la pareja.

Luis Zamalloa también ha compartido la noticia en su cuenta. Además, ha comentado en la publicación de Marta Pombo el siguiente mensaje: “No ha nacido y ya le cuento historietas. Qué ganas de verle”. Sin duda, la pareja está ilusionadísima con la llegada del bebé y van a cumplir el sueño de formar una familia.

María Pombo, su hermana, también ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram y no puede estar más feliz con la noticia. La influencer ha confesado que, en su lista de deseos para este año, había pedido un primo para Martín. La empresaria no se esperaba que su hermana fuera a hacerle tita tan pronto y no cabe en sí de felicidad.

Marta Pombo y su novio, Luis Zamalloa, comenzaron a salir unos meses después de separarse de su marido, Luis Giménez, a principios de 2021. Así anunciaba la ruptura: “Ha sido una decisión que hemos tomado los dos, por los dos, porque no nos estamos haciendo ningún bien y lo necesitamos”. Pero rápidamente encontró de nuevo el amor con el que va a ser el padre de su primer hijo.