El diario de Amilibia: El apagón eléctrico y las culpas

No voy a decir «ya te lo dije» porque a mi edad no está uno para jugar a profeta, pero este bufón ya le gritó al televisor que en la historia sin fin del apagón del 28-A lo que buscaba el Apolo de la Moncloa era repartir culpas. Así resiste, cual repartidor de Glovo. Leo: «El Gobierno reparte culpas en el apagón. Señala a las compañías, pero incide en las decisiones arriesgadas de Red Eléctrica en su informe». Leo más: «Aagesen apunta a Corredor: “No había control de tensión’’». Un inciso: todavía hoy, cada vez que escribo el apellido de la ministra y vicetiple tercera, tengo que fijarme mucho para no errar. Cuentan las malas lenguas que en la Moncloa la llaman «Aserejé», aquella canción de la banda Las Ketchup de estribillo ininteligible.

Como lo del apagón, que entender, lo que se dice entender, solo lo entienden unos pocos, incluida Sara Aagesen o Aserejé, a elegir. Me quedo con que no había control de tensión, mayormente porque me suena a lo que sucede ahora mismo: descontrol de tensiones y un Apolo de la Moncloa crepuscular y epistolar que, como dice una vecina mía en momentos de duda, no sabe si tirarse al tren o al maquinista. Pero cómo acertar con la hora de paso del AVE estando ahí Óscar Puente. Leo: «Jueces y fiscales plantan cara al Gobierno con tres días de huelga». Ahí está la gran esperanza de Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, de García Ortiz, Bego y el hermanísimo: a ver si el cabreo con Félix Bolaños dura mucho más, hacen huelga indefinida y se libran del banquillo por apagón temporal de la Justicia y extravío de pruebas. A este vejestorio le preocupa la huelga general de médicos. Si me da un telele y palmo, no me va a servir un reparto de culpas, advierto.