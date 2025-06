Michelle Obama, pillada en Mallorca, con un amigo y sin su marido, entre rumores de crisis

Cuando llega el verano, las playas y locales de moda de Ibiza se llenan de rostros conocidos. Es la isla con más famosos por metro cuadrado del mundo durante unos meses. Es por eso que los paparazzi acuden a su encuentro para hacer su agosto. Conocedores de esto, muchos otros emplazan su disfrute estival en otros rincones de la geografía española. Entre ellos, Michelle Obama, reconocida como una enamorada de nuestro país, al que acude siempre que tiene ocasión para descubrir sus maravillas. Lo ha vuelto a hacer. ¡Y ya está aquí!

La ex primera dama estadounidense ya ha aterrizado en la isla balear para entregarse de lleno a los placeres que le ofrece este privilegiado rincón del Mediterráneo. Eso sí, lo que han destacado también es la ausencia de Barack Obama, reforzando con ello los rumores de crisis que planean sobre el matrimonio y que no logran sofocar, a pesar de que ambos hayan tratado de desviar la atención o negarlos rotundamente. Unos dimes y diretes que regresan ante las vacaciones ‘de soltera’ de Michelle, que ha cruzado el Atlántico una vez más sin su esposo.

Michelle Obama, en Mallorca entre rumores de crisis

La que fuese primera dama de los Estados Unidos y su marido están en horas bajas, según apuntan diversos medios desde distintos puntos desde hace meses. Son 32 años de matrimonio puestos en jaque por los rumores, a los que ya hizo frente el pasado mes de mayo a través de su podcast. Hablaba de las dificultades que atraviesan las parejas, sin tratar de ocultar que todos pasan algunas veces por crisis:

Barack y Michelle Obama Gtres

“Claro que es difícil. Escuchen lo que dije, si tienen problemas en su matrimonio, no son ustedes. Así es el proceso del matrimonio. Simplemente es difícil”. Mantenía que muchos “se rinden demasiado rápido” y que “si no buscas ayuda, si no hablas de ello, si no vas a terapia, si no entiendes cómo evolucionan las cosas… ¿cómo puedes encontrar puntos en común con tu pareja?”, se preguntaba, a la vez que aclaraba que Barack Obama, “como dicen los jóvenes, es mi hombre”.

Pese a su reflexión y los consejos que planteaba a otras parejas que se ven al borde del abismo, ella no ha encontrado “puntos en común”, sino que se ha ido de vacaciones sola. Bueno, sola no, pero sí sin su marido. Le acompaña un íntimo amigo, James Costos, con el que ya se ha escapado en varias ocasiones a Mallorca o Madrid. El que fuese embajador de Estados Unidos en España tiene un estrecho vínculo con Michelle Obama, tanto que se han dejado ver en varias ocasiones compartiendo ocio por nuestro país, a veces con polémica incluida.

Michelle Obama en Mallorca Gtres

Prácticamente todos los años salen de territorio estadounidense y fijan su disfrute en España. Que haya trascendido a los medios, esta visita a Mallorca sería la séptima que realiza, junto a otras tantas a Madrid, atraída por el envidiable clima y la aplaudida gastronomía mediterránea. También en Marbella, como así hicieron en el verano de 2010 y cosechando muchas críticas por tirar la casa por la ventana y no escatimar en gastos.

Su estancia de unos días de descanso se cifró en 380.000 euros. Se instalaron en villa Padierna, un rincón de lujo de la Costa del Sol en el que alquilaron 60 habitaciones, pues les acompañaban sus hijas y un nutrido grupo de colaboradores y miembros de su seguridad privada. No sentó nada bien. Ahora sus pasos son más discretos, quizá para no despertar la ira de los titulares, como así se presupone que será durante sus nuevas vacaciones en Mallorca.