Ariadne Artiles, rota, reflexiona sobre la muerte de su padre: “El dolor no se cura fácilmente”

La muerte de un familiar siempre es un varapalo duro de encajar. Más si se trata de un progenitor. Este es el duelo que afronta Ariadne Artiles, después de perder a su padre hace tres semanas, como así dio a conocer ella misma a través de sus redes sociales. Ahora ha querido compartir una profunda reflexión con sus seguidores, dejando constancia del duro momento personal en el que se encuentra, aunque haciendo un ejercicio de positividad cuando todo se torna oscuro y es difícil encontrar la luz.

Ariadne Artiles, en pleno duelo por la muerte de su padre

“Nada dura toda la vida, ni siquiera el dolor más grande, me dijeron, y así lo espero”, ha comenzado a escribir la modelo, tras la muerte de su padre a principios del presente mes y que dio a conocer cuando se cumplió la primera semana sin él. “Todo debe transformarse porque, si no, sería imposible seguir. Dejar ir y llorar cada sentimiento sin duda es la mejor de las terapias. Debemos echar todo fuera y vivir cada dolor como lo que es, cada duelo como tal y no renegar ni evitar ninguno de nuestros sentimientos”, propone cómo forma de superar el duelo tras la pérdida de un ser querido y un pilar fundamental de su vida.

“El sufrimiento de cada uno es tan particular como individuos existen en el mundo. La empatía debería de ser nuestro principal mandamiento. No juzgues, nunca sabes dónde te puedes encontrar mañana. La empatía es la llave del corazón”, zanja en su último post de Instagram, que acompaña una reflexión en la que invita a experimentar el dolor sin rehuir de él, pues solo transitando por él podrá superarlo en algún momento, aunque sea duro y cueste horrores.

“Llora el tiempo que sea necesario. No permitas que más personas minimicen tu dolor. Muchos pensarán que exageras, pero la realidad es que nadie puede entender lo que no le ha tocado vivir. Te dolió a ti, no a ellos, por eso le restan importancia. Llora, pero cuando estés preparado, seca tus lágrimas, levántate y comienza de nuevo. El dolor no se cura fácilmente, pero nada durará para siempre”, aconseja Ariadne Artiles tras perder a su padre a principios de mes. Un mensaje muy aplaudido por sus fans, que le han arropado en tan duro momento.

Igual cuando hace dos semanas se armó de valor y anunció su pérdida. Ariadne Artiles tardó una semana en poder comunicar al mundo que había fallecido su padre Ángel. Lo hacía con un sentido mensaje: “No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco, pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú, papi, así que aquí estoy para presumir un poco más de ti. No será una despedida, sino un hasta siempre papá, porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarles a tus nietas quién eres y lo que somos gracias a ti. Les diré que miren al cielo y te encontrarán en la estrella más grande. Te voy a echar mucho de menos papá. Te quiero hasta el infinito y más allá. Tu primogénita”, se despedía con profundo amor, aunque con un dolor que le atenazaba el alma.