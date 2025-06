El diario de Amilibia: ¡El búnker no es seguro!

LA RAZÓN tituló hace días su editorial: «Desde el búnker no se puede gobernar». Añadiré una coletilla: ni gobernar ni estar seguros. El experto en refugios antiatómicos Antonio Alcahud, ingeniero nuclear, con 50 años de experiencia en la construcción de búnkeres por todo el mundo, dice: «El búnker de la Moncloa me lo copiaron mal». Y es que tras 28 años de batalla judicial, ha conseguido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admita su demanda por el presunto plagio de su patente en la construcción del búnker secreto de la Moncloa. Y avisa: «No está adaptado para resistir los ataques de los nuevos misiles hipersónicos, por lo que ha quedado desfasado». El ingeniero ha enviado cartas de advertencia al Apolo de la Moncloa, pero nada, ni caso. Alcahud sabrá mucho de búnkeres, pero no conoce bien al inquilino del búnker mal copiado.

El Apolo no responde porque se cree inmune. ¿Para qué coño escribe uno si no el «Manual de resistencia»? Además, ¿quién va a querer lanzarle un misil hipersónico? ¿Ayuso? ¿La UCO? ¿García Page? ¿Ábalos? ¿Cerdán? ¿Koldo? ¿Aldama? ¿La Asociación de Putas Maltratadas por el trío «La Carlota se enrolla que te cagas»? ¿El PNV? ¿Quizá el Puchi en un ataque de histeria porque la UE desdeña el catalán? ¿Acaso Abascal en un arrebato patriótico? A saber. Los peperos cuentan: «Esta agonía va a durar, pero será el fin de Sánchez y el inicio de Feijóo». Un titular intemporal: vale para ayer y para mañana. Leo también: «Feijóo pide no fiarse de Sánchez y alerta: Cuanto más débil, más peligroso». El líder pepero es, como buen gallego, tan prudente como desconfiado. Cree o parece creer que, aunque digan que no está para echar cohetes, el misil hipersónico lo puede lanzar el Apolo desde el búnker. O algo así.