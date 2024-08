El diario de Amilibia: Brilla en África nuestro rey mago

No es solo que lo diga Iker Jiménez: la verdad es que hay señales que nos llegan directamente del cielo y que los pobres e ignorantes mortales no somos capaces de interpretar. El pasado miércoles, justo cuando el Apolo de la Moncloa iniciaba su gira africana (podría haber llevado a The Killers de teloneros), en el cielo, junto al Sol, se alineaban seis planetas: Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, un fenómeno que no volverá a ocurrir hasta dentro de una década. Eran planetas, no estrellas fugaces ni errantes, pero Él vio claro el mensaje: tenía que viajar a África cual rey sol de la galaxia europea para iluminar con su gesto generoso y humanitario el agujero negro de Francia, Italia y Alemania, que proyectan mayores controles a la inmigración irregular. Una pena que Bolaños y Pilar Alegría no hayan sabido verlo como en su día lo vio Leire Pajín en plan Nostradamus al anunciar ”el próximo acontecimiento planetario será la coincidencia de las presidencias de Zapatero y Obama, uno en la UE y el otro en la Casa Blanca”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pedro Sánchez y el vicepresidente de la República de Gambia, Muhammad B.S. Jallow, ayer Fernando Calvo Pool Moncloa

Ahora llega otro acontecimiento planetario. No lo ha visto así Feijóo: «Es irresponsable alentar un efecto llamada en la peor crisis de migrantes irregulares. En vez de ir a África a combatir las mafias, Sánchez promociona España como destino». El gallego no ve el futuro en las estrellas, y menos ahora que va con gafas ahumadas. El presi no sólo promociona España como destino (“para España la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad», ha dicho); cuentan que además quiere que en lugar de viajar en peligrosos cayucos, lo hagan con el Imserso. Así, de paso, se mejorará su ubicación en las distintas comunidades.

Según algunos astrónomos, una alineación similar pudo estar en el origen del mito de la estrella de Belén. Hoy, otra igual guía a nuestro Rey Mago.