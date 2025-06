Lucía, de Pimpinela: "No estaría viva sin la medicina preventiva"

Qué razón tenía su madre, la leonesa Engracia Cuervo, cuando les convenció para que cantaran juntos hace cuatro décadas. 40 millones de discos y 100 de platino, oro y diamantes después, Joaquín Galán (Buenos Aires, 1955) y Lucía Galán (Buenos Aires, 1961) regresan a la tierra de sus padres con «Noticias del amor», un show de música, teatro y humor para deleitarnos con sus icónicas discusiones. Desde el mítico «Pega la vuelta» a otros temazos, como «La Familia» o «Traición», el dúo Pimpinela quiere cantarnos cómo hemos cambiado en la forma de querernos con diez conciertos en España, desde Madrid a Barcelona, pasando por Zaragoza o Santander, a partir del 11 de septiembre. «En este espectáculo sobre el amor queremos reflejar la evolución de la mujer, que ha demostrado que más allá de criar hijos y estar en la casa puede realizarse en el trabajo. Vamos a mezclar nuestras canciones con temas de la época, en los 60 le cantaremos a Rita Pavone o en los 2000, interpretaré un tema de Adele», nos adelanta Lucía, totalmente recuperada del tumor en el páncreas que le detectaron hace dos años y del que se considera salvada gracias a la medicina preventiva.

-Han creado una marca y un estilo que perdura por décadas. Y en el que nadie les hace competencia. ¿Son inimitables?

Joaquín: Cuando conocimos a Camilo Sesto nos comentaba que estaba grabando con Ángela Carrasco con mucho orgullo y luego agregaba «pero cuando me pongo a mirarla, cuando un artista canta mirando a otro, la gente lo asocia con vosotros, con Pimpinela. Así que ya no lo puedo hacer». En este mundo hacer algo distinto es muy difícil y por eso perduramos desde hace más de 40 años.

-En este show combinan música, teatro y humor. ¿Necesitan seguir retándose?

J: Fue así desde el comienzo. «Pega la vuelta» ya fue una canción extraña, de dos personas que conversan y cantan y encima, hermanos. Cuando nuestra madre leonesa nos pedía que cantáramos juntos le decía que lo haríamos cuando se nos ocurriera algo diferente. «Pega la vuelta» se mantuvo como un hilo conductor.

Retratos a Pimpinela Ricardo Rubio Europa Press

-«Pega la vuelta» es una de las canciones más emblemáticas de la música en español. ¿Es más un himno al amor propio o contra el amor tóxico?

Lucía: Es una canción de respeto a uno mismo, de terminar con lo tóxico, de echar a alguien que quieres para poner límites. Joaquín, que es el que compone todas las canciones, fue el primer Paolo Coelho de la autoayuda. Fuimos los primeros que cantamos a una mujer que se planta y dice que no aguanta más una mentira. Decir no a una traición en los ochenta era muy extraño, sobre todo en países latinos. A él le miraban de reojo y yo, era la súper mujer.

-¿Qué errores seguimos cometiendo cuando en el amor?

J: Pretender que la otra persona sea como uno quiere, la falta de comunicación es otro error permanente, no saber pedir perdón a tiempo, no saber decir «te amo» a tiempo o decir «gracias», en estos tiempos y también somos demasiado amantes del individualismo, que te hace crecer en autoestima, pero te aleja de compartir con el otro. Los chicos jóvenes, por ejemplo, tienen mucho miedo a charlar cara a cara. Se dejan mensajes de voz. Las redes sociales abrieron un mundo novedoso y peligroso, porque aísla.

-Antes de seguir, queremos preguntarle por su salud, Lucía. ¿Cómo van esas revisiones?

L: Agradezco de corazón la preocupación de toda España porque fue muy emocionante ver cómo se trataba mi enfermedad con amor y respeto. Eso fue un hallazgo que ocurrió aquí en Madrid, que es donde vive mi hija Rocío desde hace tres años. Fui a una clínica, por un problema de pulmones, y me hicieron una tomografía, y ahí apareció un quiste en el páncreas. Hay que reivindicar la medicina preventiva y que no te den una cita para cinco meses, porque la vida te cambia en un segundo. Si no llegamos a ir al médico en Madrid no estaría viva. No habría show o yo saldría de forma virtual (risas).

Retratos a Pimpinela Ricardo Rubio Europa Press

-Sus letras hablan de problemas comunes a muchas parejas. ¿Se inspiran en historias reales y hay alguna biográfico en ellas?

J: El 80 por ciento de las canciones son autobiográficas.

L: Le han pasado a él (risas).

J: Con mi mujer nos hemos reconocido en muchas letras.

-Con madre leonesa y padre asturiano, ¿qué tradiciones españolas conservan?

J: Las tradición de las Navidades, que hacemos aunque estemos en verano en Argentina. Comemos cochinillo, el turrón, las uvas, que tomamos en la hora española y después, en horario argentino.