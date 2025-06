María del Monte envía un mensaje a Isa Pantoja tras el nacimiento de su hijo Cairo: "La quiero mucho"

El pasado 22 de junio nació Cairo, el segundo hijo de Isa Pantoja y el primero con Asraf Beno, su marido. Desde que comunicaron la feliz noticia, la pareja no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño por la llegada al mundo del bebé. El matrimonio ha cumplido su sueño de formar una familia están viviendo una de las etapas más felices y emocionantes de sus vidas.

El mensaje de María del Monte

La artista, tras el nacimiento de Cairo, ha desvelado ante los micrófonos de Europa Press durante la inauguración de la Feria de Mairena del Aljarafe que se ha puesto en contacto con Isa Pantoja. "Que venga gente al mundo siempre es algo estupendo. Y por supuesto que sí, porque es alguien a quien yo quiero mucho", ha declarado María del Monte sobre la llegada al mundo del segundo hijo de la joven.

María del Monte desvela si ha hablado con Isa Pi tras el nacimiento de su hijo Cairo: "La quiero mucho" Europa Press

Aún así, siguiendo con la discreción que tanto le caracteriza, ha preferido no desvelar el contenido de su conversación con su ahijada y ha dejado en el aire si conocerá pronto a Cairo.

Asraf comparte fotografías inéditas de Cairo

Cinco días después del nacimiento de su hijo, Asraf Beno ha compartido un carrousel fotográfico en Instagram de los primeros días de Cairo e imágenes inéditas del parto de Isa Pantoja. "Recap de estos días", ha escrito junto a la publicación.

Volcados en los primeros días de Cairo, la pareja ha cumplido su sueño de ampliar la familia y de convertirse en padres de su primer hijo en común. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", escribieron en una publicación conjunta Isa y Asraf anunciando la llegada al mundo del bebé.

Numerosos rostros conocidos felicitaron a la pareja por la feliz noticia. El clan Pantoja, a excepción de Anabel, no ha reaccionado públicamente al nacimiento del nuevo integrante de la familia. De momento, la influencer no conocerá a su sobrino por expresa petición de Isa. "Nos ha pedido un poquito de tiempo, todavía no podemos ir", explicó ayer a su llegada a Sevilla. "A la gente, que tanto le gusta hablar y decir que no he ido a ver a mi sobrino, es porque me lo ha pedido Isa". Aún así, ya ha conocido a Cairo por videollamada: "Estoy muy feliz porque, evidentemente, lo he visto por videollamada y estoy loca porque no se puede ser más guapo. Mi prima es una campeona, muy valiente".