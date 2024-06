El diario de Amilibia: González Pons: ¿novela erótica del pacto?

El PP aprobará en julio en el Senado una comisión de investigación para abordar qué hace José Félix Tezanos en el CIS. «No son errores, no son fallos, no es ignorancia», señalan los peperos. Como dice mi vecina Carlota, politóloga aficionada, «o los senadores no se van nunca de cañas para escuchar al personal o al Senado le chifla nombrar comisiones para descubrir lo obvio». Las comisiones vienen a ser la Casera del Senado: si no hay una, se van. Es probable que pronto creen comisiones de investigación para saber qué hace García Ortiz en la Fiscalía General, qué hace Conde-Pumpido en el TC, qué hace Mónica García de ministra de Sanidad (lo último ha sido aconsejar ir por la sombra los días de calor), y por qué Tamara Falcó no le asesora a Ayuso en la elección de novios.

Habrá que nombrar otra comisión de investigación para descubrir si la relación PP-PSOE va a ir a más o solo fue un ligue pasajero, el sueño de una noche de verano. Lo que está claro es que, después de tantas reuniones y citas más o menos secretas de González Pons con Félix Bolaños, el dirigente pepero y escritor tiene material más que suficiente para una de sus novelas en las que tan sabiamente mezcla el suspense, la política, Satán y el sexo. Hombre, no es que monseñor Bolaños provoque grandes pasiones eróticas como para reunirse en moteles alejados de Bruselas y pedir champán, pero seguro que el autor de “«Ellas», al que algunos llamaron «González Porn», le saca partido al asunto.

«Los políticos no somos seres asexuales», dijo una vez González Pons. Gran y luminoso descubrimiento que no necesitó de ninguna comisión de investigación.