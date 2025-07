Escassi da la cara tras romper con Sheila Casas: ella le ha dejado, mientras él planeaba boda

Se les acabó el amor por sorpresa. Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas han anunciado en la tarde de este viernes 4 de julio el final de su historia de amor, un año después de iniciarlo. Todo ha girado en torno a ‘TardeAR’, pues fue en este programa de Telecinco donde coincidieron como colaboradores y surgió la chispa del amor. Después protagonizaron numerosos encuentros en el papel cuché y han apostado fuerte por su unión, destacando que esta vez estaban haciendo bien las cosas y que nada podría con ellos. Ni rumores, ni testimonios, ni informaciones variopintas. Tampoco sus planes de boda.

Y es que horas antes de que ambos anunciasen en sus redes sociales el final de su noviazgo, el jinete se sinceraba con el mismo espacio de Mediaset sus intenciones de llegar al altar con su amada, después de haber hincado rodilla derecha en el suelo y desenfundar el anillo. “¿Cómo me voy a casar yo que tengo 51 años? Yo lo que tengo que ser ahora mismo es abuelo. No hay boda y eso que se lo he pedido como 30 veces, ella no quiere”, despejaba. Él lo ha intentado, pero ella se resistía, aunque los planes de vestir de blanco no era algo descabellado.

Escassi se confiesa tras su ruptura de Sheila Casas

El jinete fue más allá en sus declaraciones sobre sus planes de boda, horas antes de dar a conocer el final de su romance: “Lo hemos hablado, tampoco puedo contar todas las cosas de mi vida. Al final Sheila, que no se puede haber portado mejor en el programa, somos personas relativamente jóvenes y la vida da muchas vueltas. Nunca se sabe. Lo hemos hablado, pero nunca se ha cerrado a nada. Está aparcado”, sentenciaba sobre los rumores de ‘sí, quiero’. Pero llegó el rotundo “no” que les hace tomar caminos por separado.

Anuncio del fin de la relación de Sheila Casas y Escassi Instagram

“Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento”, redactaba a modo de comunicado en los stories de su perfil de Instagram Sheila Casas. Él estaba conforme con lo escrito, pero quiso ir más allá y en su propio perfil ha querido dar sus propias explicaciones, dando la cara sobre el último revés amoroso que ha sufrido.

“El tiempo lo cura todo, hay amores que se olvidan y amores que duran para toda la vida. Y claro que hay amores que te marcan para toda la vida. Persona que tenían que pasar en ese momento, para quizás no quedarse toda la vida, pero pasar por un momento y enseñarte algo, y seguir cada uno su camino. Y aceptar eso a veces es doloroso, porque uno tiende a querer como ufff… Cuesta soltar muchas veces a una persona que te hizo feliz, que te hizo reír, que te hizo sentir. Es como que soltar es muy difícil y más cuando hay amor. Pero entender que a veces, ES SIMPLEMENTE POR UN MOMENTO Y YA… Eso es también la magia que tiene la vida”, reconocía Álvaro Muñoz Escassi, dejando entrever que ha sido Sheila quien ha tomado la drástica decisión de romper su relación, cuando él fantaseaba con su boda.