Míkel Herzog Jr. : «Si me pillan en la playa, sacaré tripa»

Su voz resulta tan apasionada al teléfono como cuando emula a Bisbal o a Pitingo en «Tu cara me suena». Además del talento que ha cautivado en el concurso, en esta charla con Míkel Herzog Jr (Madrid, 1995) se respira empatía, sencillez y enormes dosis de humildad. Y eso que su nombre y apellidos ya eran historia en la industria. Su padre, del mismo nombre, fue compositor de Ricky Martin, cantante en La Década Prodigiosa y nuestro rostro de Eurovisión a finales de los 90, entre otros muchos méritos. Como su madre también es artista, no descarta subirles a un escenario junto a su hermano Iván, la otra estrella de la familia. De momento, el viernes 11 volverán a disfrutarle en una final de infarto en la que es uno de los favoritos. Aunque Herzog ya tiene su premio: «Este programa ha sido una oportunidad de oro. He aprendido a confiar en mí. He desbloqueado muchas cosas, a nivel profesional y personal».

Para los que solo le hayan visto en Antena 3, ¿cómo empezó en el negocio de la música?

Llevo toda la vida, desde pequeño, en mi casa, por mis padres, se ha mamado música. No recuerdo el día que empecé a cantar, pero sí que creo que había unas capacidades porque no he dado nunca clases de canto. Lo que sí he hecho ha sido estudiar piano clásico. He hecho de músico, de cantante, de actor, incluso me gusta ser vocal coach y trabajar con la gente... Me gusta todo.

Una de sus grandes imitaciones ha sido la de David Bisbal. ¿Le ve como un referente?

Me gustan muchos artistas y muchos estilos, por eso de lo que tengo ganas es de que se me identifique. Que tras el concurso podamos crear mi marca. La gente aún no sabe cuál es mi voz porque estoy imitando a otros.

De los concursante de «Tu cara», ¿con quién se embarcaría en una gira veraniega sin que se arrepienta?

Con Esperansa. Ha sido un descubrimiento heavy, es una artista que ni ella sabe lo grande que es. Tiene mucho oído, se fija mucho en cosas en las que yo me fijo, es muy sensible al mensaje... También me iría por admiración, por cariño, y respeto con Ángel Llácer, del que siempre he sido muy fan. Después de lo que pasó con su enfermedad le he visto en un punto genuino.

Míkel Herzog Jr. Cedida

Cuando le preguntan quién es su padre, qué dice antes, ¿que fue el productor de El Tractor Amarillo o el que fue a Eurovisión?

Si me lo pregunta gente de mi edad les digo que no tendrán ni idea (risas). A los demás les cuento que estuvo en La Década Prodigiosa, que fue a Eurovisión, que es el productor de El Tractor Amarillo, director de la gira de OT1, de aquellos chavales que parecían los Beatles. Y, sobre todo, digo que una bella persona.

¿Tener unos padres artistas, se lo ha puesto más difícil?

Tanto mi hermano como yo confesamos que es evidente que nos lo ha puesto más difícil, porque la primera noticia es que eres «hijo de». Entonces viene el prejuicio y tienes que demostrar el doble, igual que cuando eres guapo... Problemas del primer mundo, como digo yo. Yo quise quitarme esa presión y dejar que la gente diga lo que quiera, y a jugar.

Ha participado en musicales de Mecano y ahora, tiene entre manos la obra de teatro «Asesinato para dos», con Dídac Flores. ¿Se iría a Broadway?

Eso sería increíble. Para entrar en musicales estudié un año de interpretación, no acabé la carrera de piano, porque lo que había estudiado me parecía suficiente. Como siempre he vivido en Cambrils, para estudiar tuve que ir a Barcelona, al Liceo, donde hice alguna cosa de interpretación de pequeño formato. En 2020, me fui a Madrid y fue cuando participé en «Cruz de Navajas», que era espectáculo impresionante. Con Dídac voy a estar ahora todo el verano, los viernes y lo sábados, en una función de 90 minutos. Así que me voy a tirar todo el verano en el tren.

Se define como despistado. ¿Alguna anécdota que apuntale esa confesión?

Que me voy dejando todo en el plató, también me despisto con las letras de las canciones. Me fijo más en la música.

No hay artículo donde no se hable de su vínculo con Isabel Pantoja. ¿Nos lo explica?

Mi madre fue corista de ella y cuando yo fui a un programa donde estaba de jurado, le conté una anécdota que me había confesado mi madre y ella la terminó. Pero no la conozco más que de eso.

Le hemos visto cantar con su padre, su madre y su hermano en la cocina. ¿Habrá cuarteto fuera de casa?

Seguro que algún día cantaré con mis padres. Lo que hacemos en la cocina es muy genuino. Abrimos las ventanas, ponemos la comida, mi madre hace salmorejo y el postre es guitarrita.

¿Le asusta esa fama que lleva a las portadas de las revista?

No lo pienso, pero si llega lo abrazaré de la mejor manera. Desde luego si me pillan en la playa no voy a meter tripa, la sacaré. Mi vida va a ser la de siempre..

También es fiel a su equipo de siempre…

Pues sí, soy del Real Madrid, la oveja blanca de mi pueblo, soy muy futbolero y también del Nàstic de Tarragona.