Gonzalo Caballero comparte malas noticias sobre su salud: "Las pruebas han ido peor de lo esperado"

Mal momento para Gonzalo Caballero. El torero sufrió una cogida el pasado 15 de junio mientras toreaba en la salmantina plaza de Alba de Tormes, a beneficio de la Fundación La Sonrisa de María, un proyecto solidario impulsado por él mismo. El toro de Montalvo lo atrapó y lo lanzó por los aires y lo tuvo entre los pitones en el suelo después de varios segundos angustiosos.

El diestro fue atendido en la UVI móvil de la plaza en la que se le diagnosticó una luxación del hombro izquierdo y la fractura de dos costillas. Después fue trasladado al hospital y pocos días después regresó a casa para recuperarse. El diagnóstico inicial no fue del todo certero y tras someterse a unas pruebas médicas el propio Caballero ha compartido la actualización de su parte de salud, que por desgracia no es muy halagüeño.

"Las pruebas de ayer fueron peor de lo esperado", comienza diciendo el joven torero, que comparte una imagen del TAC al que fue sometido y que muestra cuatro fracturas en la cabeza del húmero izquierdo, unas lesiones importantes de las que tendrá que ser intervenido este jueves 20 de junio en el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa.

Hace solo unos días, Caballero y María Caamaño Múñez, la niña que lleva años luchando contra el sarcoma de Ewing y que inspiró al torero a construir la Fundación La Sonrisa de María, emocionaron a todos sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje de apoyo tras la cogida que sufrió en la plaza.

"Ayer tuvimos un gran susto, pero Dios nos cuida y nos protege porque lo que estamos haciendo con la Sonrisa de María es algo que pasará a la historia. Ahora hay que recuperarse del hombro y de las costillas , yo siempre estaré a tu lado , porque ya lo sabes, juntos somos invencibles. Te quiero", escribió Caamaño.

Incluso Victoria Federica de Marichalar dio "me gusta" a la publicación, demostrando que pese a su ruptura todavía tiene una buena relación con el torero. Aunque nunca confirmaron de forma oficial que eran pareja, su noviazgo era un secreto a voces y fue el propio Caballero quien reconoció entre las páginas de la revista "¡Hola!" que decidió poner fin a su romance para centrarse en su carrera en los ruedos: "He estado saliendo con Victoria unos meses, pero he tomado la decisión de no tener una relación seria porque quiero centrarme en mi profesión", y añadió: "Victoria es maravillosa, con unos valores y una educación que harían que cualquiera se enamorada de ella. Tiene un corazón único… No queda hoy gente así".