La ex Miss España Eugenia Santana denuncia ser víctima de una agresión sexual

Eugenia Santana, quien fuese reina de la belleza patria, al ser coronada como Miss España en el año 1992, reaparece. Lo hace en ‘De viernes’, donde hablará sobre un durísimo episodio que había silenciado hasta la fecha, pero que sucedió el verano pasado. Un caso que enmarca como “agresión sexual” y del que aún trata de recuperarse, pues aún lleva las secuelas de lo sucedido consigo. Así lo adelantan desde ‘TardeAR’ mostrando retazos de su entrevista previa, antes de sentarse este fin de semana a explicarlo todo.

Frank Blanco adelanta que el testimonio de la exmodelo es desgarrador, “durísimo”, antes de dar paso a algunos de los fragmentos que contextualizan su próxima entrevista: “El verano pasado viví una experiencia muy dura. Tuve una agresión sexual y las próximas cosas que recuerdo son a través de flashes. Él me agarraba del corazón muy fuerte. Yo no gritaba, simplemente trataba de luchar contra esa persona. Me bajó el vestido y empezó a hacer de mí todo lo que quiso”, comienza a describir sin poder contener las lágrimas.

El durísimo testimonio de Eugenia Santana, víctima de agresión sexual

Semanas más tarde de que Paloma Lago señalase a Alfonso Villares por un supuesto delito de agresión sexual, una compañera de las pasarelas le sigue los pasos. Sabe lo difícil que es narrar lo sufrido y enfrentarse también a la exposición mediática de lo que se siente como un trauma, pero necesita contar lo que le sucedió al mundo, aunque su propia familia se lo desaconseja. Sin poder contener el llanto, continúa con su duro testimonio: “Me he sentido la culpable de que todo eso me pasara, pero yo no soy la culpable, he sido la víctima. Mi familia es lo más importante que tengo en esta vida. Yo sé que ellos no están de acuerdo de que hoy me siente aquí. Yo solo quiero pasar página”.

La modelo tuvo una gran fama en la década de los 90 después de su reinado como Miss. También copó muchos titulares por problemas familiares, otros conyugales y también por poner el foco en sus problemas psicológicos, confesando que se enfrenta a una bipolaridad. Tal y como destacan los compañeros de ‘TardeAR’ al ver las imágenes de la entrevista previa en ‘De viernes’, Eugenia Santana no puede evitar temblar al narrar lo que le sucedió. Es un acto reflejo de revivir el capítulo más angustioso de su vida, más allá de su llanto.

Miguel Ángel Nicolás pone el foco en el hecho de que Eugenia Santana se sienta incómoda al denunciar la agresión sexual que sufrió el verano pasado, preocupándose por su familia. No quiere hacerles daño, pero sus seres queridos deben reparar en un hecho: “Ese tipo de cosas para una víctima, muchas veces, tiene que verbalizar”. Belén Rodríguez respalda su punto de vista y pone de relieve que “una mujer tan prudente como ella y que siempre guarda mucho su vida privada. A mí me parece un testimonio brutal”. Habrá que esperar a mañana viernes, al prime time, para escuchar todo lo que le sucedió.