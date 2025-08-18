Familia
Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras: su esperada reacción a la muerte de Michu, expareja de José Fernando
La hija de Rocío Jurado, tremendamente feliz por su nuevo proyecto televisivo, se ha sincerado ante los medios
Rocío Carrasco regresa a la televisión de la mano de TVE con "Hasta el fin del mundo", el nuevo programa de la cadena pública presentado por Paula Vázquez al estilo "Pekín Express". Numerosas parejas de famosos, entre ellas la hija de Rocío Jurado junto a Anabel Dueñas, recorrerán Latinoamérica con un presupuesto limitado en una competición a contrarreloj sin la ayuda de dispositivos electrónicos.
Rocío Carrasco, pletórica ante su nuevo proyecto
La hermana de Gloria Camila ha reaparecido en el aeropuerto de Madrid y se ha sincerado ante las cámaras sobre el buen momento que atraviesa, emocionadísima ante su nuevo reto televisivo. "Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece una experiencia maravillosa", ha confesado Carrasco con una sonrisa antes de partir a Costa Rica junto a Anabel Dueñas, primera parada del concurso.
Expectante y con ganas de esta aventura que va a compartir junto a su "mejor compañía", espera poder "vivirla, pasármelo bien y pues nada, eso, vivir la experiencia", convencida de que no "no hay problema" con las dificultades que puedan tener a lo largo de su recorrido por Ecuador o Bolivia.
Muy sincera, Rocío Carrasco ha reconocido que no sabe si descubriremos una nueva faceta suya. "La verdad es que no lo sé, pero supongo que, pues eso, Rocío, es eso lo que van a ver", ha señalado la televisiva, añadiendo que "no sé si sorpresa, pero bueno, pues eso, una persona normal y corriente". Feliz por el buen momento en el que se encuentra, ha confesado que esta aventura no la habría aceptado en otro momento: "Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien".
Durante la grabación del programa, Rocío Carrasco y Fidel Albiac estarán separados un tiempo, incomunicados. "Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos y las cosas, o sea, él está ocupado de otras, por lo tanto...", ha explicado sobre el asunto. Como ella misma ha reconocido, su pareja lo llevará "pichipichá": "El sabe que es una cosa buena para mí y que me apetecía mucho y en todo lo que sea bueno para mí, él lo apoya".
Su reacción a la muerte de Michu, expareja de José Fernando
Mucho más discreta se ha mostrado Rocío Carrasco al ser preguntada por el último bache de salud de Amador Mohedano y su ingreso hospitalario. Al ser preguntada por el asunto, la hija de Rocío Jurado ha cambiado de tema. "Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores", ha respondido la televisiva. Evitando pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con su familia, ha vuelto a cambiar de tema al ser preguntada por la muerte de Michu, expareja de su hermano José Fernando. "Que me voy. Me voy al fin del mundo, que lo sepáis", ha zanjado sobre el asunto.
