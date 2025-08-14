Hablamos con Inma, la madre de Michu: "Mi hija Tamara debe parar su enfrentamiento con la familia de Ortega Cano"

En el ánimo de Inmaculada Gamaza, madre de la recientemente fallecida Michu, está “partir de cero y mantener una relación cordial con la familia paterna de mi nieta Rocío”. En una entrevista llena de emotividad, se abre en profundidad y aborda todos los temas que han generado cierta polémica en lo que respecta a la situación actual entre ambas familias. Y demuestra una gran serenidad y cordura.

-¿Cómo se encuentra?

Se lo puede imaginar: lo estoy pasando muy mal, pero me siento un poquito mejor cada día que pasa. Lo importante es que tengo conmigo a mi nieta; ella es la que me da fuerzas en este momento tan duro.

-Usted está decidida a que la niña se quede viviendo en su casa…

Mire, mi nieta no se quiere ir de mi lado, y si desea estar conmigo, que lo esté. Pero yo nunca le “quitaré” a su familia paterna; es lógico que mantenga contacto con su padre, su tía, su abuelo… Y tendrá a la niña el tiempo que quiera estar con ellos.

-Hace unos días fue muy dura con Gloria Camila en el programa De viernes. ¿Es verdad que luego la llamó para pedirle perdón?

Es cierto. Tenga en cuenta que me pillaron en un momento muy vulnerable y dije cosas que no tenía que haber dicho. Soy una persona muy educada, que nunca insulta a nadie, y no quiero guerras, sino que mi nieta esté feliz, que tenga una infancia bonita. Rocío ha estado estos días con su tía Gloria, y hoy me la traerá de vuelta a casa.

-¿Con Gloria Camila tiene usted una relación cordial?

Sinceramente, no tenemos relación, pero con el tiempo, y a la vista de las circunstancias, debemos tenerla. Es lo mejor para las dos, por el bien de la niña. Tenemos que partir de cero, contar de ahora en adelante…

Tamara, la hermana de Michu TardeAR

-Dos primas suyas y algunos de sus vecinos han arremetido contra usted y contra su hija Tamara. ¿Qué tiene que contestar a esos ataques?

No he escuchado eso, ni sé lo que han dicho. Desconozco la identidad de esas personas. Si dice usted que son primas mías, hace años que no nos vemos. No pueden opinar de lo que no saben.

-Pues aseguran que su comportamiento con Michu y su nieta era muy distante…

Eso es mentira. He sido el amor de mi hija y soy el de mi nieta. Mi hija y yo teníamos la misma personalidad. Todos los planes que Michu hacía los fines de semana eran conmigo.

-Tamara es muy distinta a Michu… ¿Se lleva bien con ella?

Tiene otro carácter; habla y habla. Yo soy más tranquila, pero no me llevo mal con ella. Eso sí, creo que no debería exponerse tanto mediáticamente.

-¿Cree que debería parar su enfrentamiento con los Ortega?

Sí, porque está un poco acelerada. Está pasando su duelo por la muerte de su hermana y le hace falta asentarse y tranquilizarse. Tiene su dolor y piensa que hablar le está sirviendo de terapia… De todas formas, hay que saber llevarla. Yo le he dado un toque, le he dicho que se calme un poquito. No tiene un corazón malvado, pero sí unos prontos muy malos. Es demasiado impulsiva.

-Y está convirtiendo su vida en una caja registradora con tanta intervención televisiva. Su afán, por lo que dicen, es ganar la mayor cantidad de dinero.

Yo no puedo entrometerme en eso, no puedo decirle lo que tiene que hacer con ese dinero.

-Usted trabaja más de ocho horas diarias. ¿Podrá ocuparse sin problemas de Rocío?

Sí, y si hace falta trabajar solo cuatro horas al día lo haré. Mi nieta y yo nos queremos muchísimo y, a mi lado, es muy feliz. Lo que quiero es que estemos todos bien…

-Usted desea la paz, pero Tamara no contribuye a conseguirla.

Le repito que lo más importante es el bienestar de mi nieta, que estará con sus dos familias en feliz armonía. Antes no había cercanía entre ambas, y eso tiene que mejorar. Quiero que mi nieta se vaya haciendo a su familia paterna… Tiene ocho años, pero está madurando muy deprisa. Ella sabía que su madre se encontraba mal, notaba cosas y no le ocultamos la situación.