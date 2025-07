Antonio David Flores aprieta las tuercas a Rocío Carrasco y le reclama 120.000 euros

Antonio David Flores ya no pisa los platós de televisión, después de que estallase la bomba que llevó a Mediaset su ex, Rocío Carrasco. Después de dejar que él contase su versión de los hechos libremente, decidió romper su silencio y tomarse su venganza. Eso en el terreno mediático, pues no ha habido novedades en el aspecto judicial entre ellos. Décadas después de su separación siguen emprendiendo acciones legales uno contra otro, buscando hacerse el mayor daño posible en su eterno deseo de llevar la razón.

Ambos han entrado en una dinámica en la que entienden la justicia como la vía por la cual ajustar cuentas, negándose a soltarse tras el paso de los años. La semana pasada se vivió un nuevo capítulo, esta vez con Rocío Flores, la hija, como protagonista. Se vio las caras con su madre frente a un juez al llevar a Mediaset y la productora del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ a juicio por revelación de secretos y mostrar documentación privada de sus errores del pasado cuando era menor de edad. Papeles facilitados por su madre a los medios y, con ello, llamada a declarar para defender a sus aliados televisivos. Aun no se ha pronunciado el juez y ya tiene nueva cita en los tribunales, ahora de nuevo con Antonio David.

Antonio David Flores le reclama 120.000 euros a Rocío Carrasco

Los procesos judiciales no son baratos y las costas suelen correr a cargo de quien pierde el juicio. En la gran mayoría de enfrentamientos del exmatrimonio, Rocío Carrasco ha salido perdiendo en sus pretensiones, ya sea en la defensa de sus propios derechos o en sus acusaciones contra su exmarido. Los jueces no han respaldado sus iniciativas, ni cuando acusaba ni cuando se defendía, por lo que le tocaría pagar. Y eso es lo que reclama Antonio David Flores ahora a través de su canal de YouTube, donde anuncia que le pedirá a su ex el pago de 120.000 euros en concepto de costas procesales.

Rocío Carrasco y Rocío Flores en un montaje de 'La Razón' Mediaset

Todo resulta del último enfrentamiento judicial. El ex guardia civil se sentó en el banquillo de los acusados señalado por su exmujer de un supuesto delito de alzamiento de bienes. Fue declarado absuelto, sumando un nuevo revés contra ella: “En un primer momento solicitaba cuatro años, luego un delito continuado en el tiempo y 9 años de prisión. En primera instancia, en el Juzgado Penal de Madrid, concluyó que la solicitud no tenía sentido”, informa el malagueño, que añade que Rocío Carrasco recurrió la sentencia y llevó el caso a la Audiencia Provincial, perdiendo de nuevo: “El Fiscal cambió por completo de acusarme a apoyarme en el recurso promovido por la defensa”, de ahí que se desestimara el recurso de apelación.

Por más que lo ha intentado demostrar Rocío Carrasco, Antonio David ha vuelto a salir declarado inocente en sus acusaciones de delito de alzamiento de bienes. Por supuesto, se muestra victorioso y presume de anotar un nuevo tanto frente a su exmujer, su eterna enemiga: “Quiero que esto quede claro de una vez. La justicia es lenta, pero llega el momento en el que se pronuncia: favorable a mí. Estoy contento y feliz”. Pero se ha gastado mucho dinero en demostrar que es inocente, de ahí que anuncie con la misma contundencia que piensa pedirle por los tribunales a su ex que se haga cargo de las costas procesales.

Antonio David y David Flores acuden a su juicio contra Rocío Carrasco Gtres

“En este momento me encuentro en la situación de poder decir que vamos a reclamar judicialmente a Rocío Carrasco los, alrededor de, 120.000 euros que nos debe en costas judiciales”, sentencia Antonio David Flores. Con esto no solo quiere recuperar lo invertido en demostrar su inocencia, sino también intentar que su exmujer se lo piense dos veces antes de iniciar una nueva batalla judicial en su contra, lo cual les hace agonizar a ambos en larguísimos procesos que, por supuestos, nunca son baratos. Aun así, sus caminos seguirán unidos por un tiempo más hasta que se solucionen los entuertos que aún tienen abiertos.