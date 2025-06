Rocío Flores, rota tras su encuentro con su madre, Rocío Carrasco: "Han sido días muy difíciles"

Este lunes 23 de junio, Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, volvieron a verse las caras por primera vez desde hacía años. El escenario de su tenso encuentro no fue otro que un juzgado de Madrid, en el que las dos estaban citadas por la demanda que la nieta de la Jurado interpuso contra La Fábrica de la Tele -hoy conocida como La Osa Producciones-, la productora del controvertido documental “Rocío: contar la verdad para seguir viva”, emitido en 2021 por Telecinco.

A su salida, ninguna de las dos quiso hacer comentarios sobre su encuentro en sede judicial, el primero tras años de distanciamiento. “Todo bien. Yo sé que lo tenéis que preguntar, pero yo no os voy a decir nada, chicos, de verdad. Sé que estáis aquí con el solano y lo siento mucho”, dijo Carrasco a los periodistas.

Rocío Carrasco y Rocío Flores, nuevo cara a cara ante el juez: el motivo y las imágenes de su reencuentro Europa Press

Flores, por su parte, no pudo ocultar su emoción y recalcó que “no voy a decir absolutamente nada” con un hilo de voz que se rompía según iba encadenando palabras. El encuentro con su madre supuso para ella una dolorosa mirada al pasado y a las heridas que no han cerrado. La influencer ha dejado claro en varias ocasiones que, de ser por ella, ya hubiera mantenido una conversación con Carrasco en pos de un acercamiento, pero la heredera universal de “La más grande” parece cerrada en banda.

Los días más "difíciles" de Rocío Flores tras ver a su madre

Desde entonces, Flores se ha mantenido alejada de la opinión pública y de sus redes sociales, pero acaba de romper su silencio para confirmar que ha sido un momento bastante complicado para ella. “Buenos días, ya de vuelta en casa después de haber pasado unos días muy difíciles para mí”, comienza diciendo la creadora de contenido en sus redes sociales.

Su único objetivo es “recuperar mi vida con la ‘normalidad’ que me toca ahora”, dejando claro que el distanciamiento con su madre es una situación dura para ella, a la que todavía no se acostumbra: “Sabéis mi postura con este tema”.

Rocío Flores Gtres

Además, aprovecha para dar las gracias a todos los que le han enviado un mensaje de ánimo y le han mostrado su apoyo, entre quienes se encuentra su tía Gloria Camila Ortega. En una conversación con LA RAZÓN, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano recalca que “yo a mi sobrina Rocío la quiero muchísimo y siempre vamos a estar apoyándola. No está sola”, confirmando que “nos hemos visto” cuando la hija de Antonio David ha venido a Madrid.

Acerca de una reconciliación con su hermana Rocío Carrasco, Gloria Camila desliza que “ya sabéis mi opinión sobre eso”, y prefiere no opinar sobre las imágenes de ella saliendo del juzgado porque “no las he visto ni me mata la curiosidad por verlas”.