Antonio David Flores culpa de nuevo a Rocío Carrasco: “He visto sufrir y llorar a mi hija”

La relación de Rocío Carrasco con su familia no es buena y no parece que vaya a mejorar por imposición de un juez. Tampoco por sus reproches en medios de comunicación. Es difícil reconducir la situación, especialmente cuando ambas partes se sienten atacados constantemente por la aparición de testimonios que enturbian sus conflictos y también por la revelación de informaciones que ahondan en su dolor y les crea más distancia si cabe. Eso es precisamente lo que se discute en los tribunales ahora y que enfrenta a la ex de Antonio David Flores con su hija, Rocío Flores.

Madre e hija se vieron las caras la semana pasada frente a un juez. El pasado lunes 23 de junio la joven sentaba en el banquillo de los acusados a Mediaset y la productora ‘La fábrica de la tele’, por lo que mostraron en el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. En él se mostraba documentación sensible aportada por su madre para narrar su versión de los hechos, sin tener en cuenta el daño que esto ocasionaría en su hija. Con ello se estaría incurriendo en un supuesto delito de vulneración de la intimidad y revelación de secretos agravado por lo sensible del asunto y por hablarse en público de lo sucedido cuando ella era menor de edad. Un juez ha atendido a ambas partes enfrentadas, también a madre e hija. Sobre esto se ha pronunciado al fin Antonio David Flores, poniendo el foco en el sufrimiento de su niña.

Antonio David Flores: “He visto sufrir y llorar a mi hija”

El padre, preocupado por su hija, ha querido pronunciarse al fin sobre este entuerto judicial que ha enfrentado a Rocío Flores con su madre, al defender ésta los intereses de la cadena y la productora a la que confió sus secretos. A través de un nuevo vídeo en su canal de YouTube, el ex guardia civil ha querido dar su opinión sobre lo sucedido en sede judicial y, sobre todo, lo que ha tenido que presenciar en privado, poniendo de relieve el sufrimiento que ha visto en su hija por culpa de las decisiones de su madre.

Rocío Flores Gtres

Rocío Carrasco quería defenderse de las críticas que ha arrastrado durante años y que la ponían como “mala madre”. Deseaba hacerse entender, detallar por qué no tenía contacto con su hija, viéndola como un arma en manos de su exmarido. También detallaba sucesos violentos sucedidos cuando Rocío era menor de edad y que fueron claves en su ruptura familiar. Cosas que han tenido que revivir en sede judicial y que, según el padre, Rocío Flores lo ha llevado muy mal: “Han sido unos días muy difíciles. He visto sufrir, pasarlo mal y llorar a mi hija. Eso te remueve mucho a nivel sentimental, provoca en ti dolor”.

“Es una situación muy difícil que nunca se debería haber dado”, recalca Antonio David Flores. No quiere ser alarmista y aclara que, con el paso de los días, su hija ha recuperado el ánimo: “Me siento afortunado de tener una hija así, con esa fuerza”, señala en su vídeo, sin querer desvelar secretos del proceso judicial o hablar más de la cuenta. Sabe que cada una de sus palabras están siendo analizadas por la parte contraria en busca de un desliz que le sienta de nuevo frente al juez: “Poco más puedo contar. Ella se encuentra bien y agradece los comentarios de apoyo. Cuando exista la sentencia trataremos este tema con la delicadeza y el tiempo que requiera”.