Isabel Pantoja asegura que Juan Gabriel le pidió matrimonio en 1987

Isabel Pantoja volvió a dejar a la audiencia de Supervivientes boquiabierta revelando en exclusiva una propuesta de matrimonio que podría haber acabado con su viudedad pocos años después de la muerte de Paquirri. Según sus propias palabras, su gran amigo y colega, el cantante Juan Gabriel, quiso convertirla en su esposa en 1987, cuando su hijo Kiko tenía cuatro años. De haber aceptado, la historia de la tonadillera habría sido muy distinta.

Fue en el último debate de Supervivientes, cuando la tonadillera, muy emocionada, confesó que el cantante Juan Gabriel le pidió matrimonio en 1987 y que ella lo rechazó cantando: “yo le dije que no podía ser. Se lo dije cantando, él lo entendió”. Una decisión de la que, aseguró, se ha arrepentido muchas veces “porque jamás hubiese encontrado, después de mi marido, que ese será el primero siempre, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él, y yo a él”.

Isabel Pantoja aclaró que nunca mantuvieron una relación sentimental al uso sino «conociéndonos los dos, respetándonos los dos...yo lo respetaba sencillamente como era: un genio para la eternidad. A pesar de que el amor entre ellos era imposible, la cantante quiso expresar ante un plató enmudecido lo que significó el artista mexicano en su vida: ”para mí, Alberto, Juan Gabriel, ha sido y será siempre mi compadre, soy madrina de su hijo Iván. Fue mi hermano mayor, mi confidente, el ser, junto con mi familia, que más he querido en mi vida.”

Cuando la tonadillera rechazó su propuesta de matrimonio, el divo de Juárez ”lo entendió porque era tan bonita la amistad, el cariño y la familia que habíamos creado a pesar de ese Atlántico que separa a México y España...”

Su muerte, acontecida en agosto de 2016, rompió su corazón tal y como expresó la cantante en la emotiva carta de despedida que le dedicó desde la cárcel : “Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado?. Cielo mío, jamás sabrás como te quiero...con toda mi alma!”,