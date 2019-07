Javier Banderas, el rey del musical ya regatea en Palma

Aunque Antonio Banderas no venga a Palma su reinado en las regatas lo defiende su hermano Javier compitiendo en la Copa de Vela del Rey Mapfre con el barco «Teatro Soho CaixaBank», del que es armador, Antonio. La embarcación se llama así por el teatro que inaugura el actor, estrenando el musical «A Chorus Line» el próximo 18 o 24 de octubre en Málaga. No lleva el nombre del actor porque «a mi hermano no le gusta eso. Sería muy pedante, y además, está en una zona de la ciudad que se llama Soho», explica Banderas. En contra de lo que pudiera pensarse «no es el proyecto final de su carrera porque aún le queda mucha tela que cortar, de hecho, vive en Londres porque sigue estudiando en Sant Martins».

La película de Almodóvar «Dolor & Gloria» entrará en la carrera por el Oscar y Banderas tendrá que viajar promocionándola. Después del susto cardíaco que se llevó, parece que Banderas, según su hermano, tiene el corazón «mejor que nunca, lo tiene ocupado con su novia y de salud perfecto». Por cierto, las gemelas Kimpel también lanzan su propia línea de vestidos y bolsos.

En septiembre, los Banderas grabarán un disco en español del musical «A Chorus Line», que contará con 17 actores en escena y unas 50 personas de equipo. «Hemos arriesgado nuestro dinero y también contamos con grandes patrocinadores. Tenemos un presupuesto anual que rondará los 5 millones de euros. Nunca he visto a mi hermano tan ilusionado con “su niño”». Otra cosa: Javier Banderas no debe dinero. «Me llamo Francisco Javier Domínguez Banderas, no Javier Banderas, que es el hombre que figura en la lista de morosos de Hacienda. No tenemos necesidad de ir a “Supervivientes”, que me lo han ofrecido, y tampoco a “Máster Chef”».

Además, la infanta Pilar celebraba ayer su 83 cumpleaños en su casa de Palma con sus hijos, Beltrán, Simoneta y Fernando, algunos nietos y Mayte Spinola, íntima de Don Juan Carlos y Doña Sofía, y Eduardo Roldán, el hombre que enseñó a esquiar a Doña Letizia.