Kiko Rivera carga contra su hermana, Isa Pantoja: “No tiene perdón de Dios ¡Es una sinvergüenza!”

Kiko Rivera no tiene ningún problema en mostrar que su ruptura con su hermana es total. El Dj ha decidido romper definivitamente con Isa Pantoja después de las últimas declaraciones que hizo sobre él y su hermano.

Y es que el “yo ni tengo vicios ni tengo problemas con la justicia” ha sacado a Kiko Rivera de sus casillas. Sin pelos en la lengua, el hijo de Isabel Pantoja acudía al programa de Roberto Vilar en la televisión gallega, Land Rober Tunai Show.

Allí, el presentador trataba de mediar para que Kiko abriese las puertas a una reconciliación futura con Chabelita. Un objetivo que también secundó la propia madre del presentador, Lola Fernández, pues llamó al programa para pedirle al Dj que recapacitara.

Muy molesto, Kiko Rivera se mostraba rotundo con su decisión de no hablar más con Isa Pantoja: “No solo se arregla con un simple perdón, es que es muy fuerte eso, tío, que digas tu de tu madre, con lo que ha pasado, que al menos tú no tienes problemas con la justicia, tú no tienes perdón de Dios hija, no lo tienes, para mí ya se ha acabado, totalmente”.

Una explicación que continuaba con un “eso no tiene perdón, lo siento, mi madre para mí es lo más importante del mundo y eso hay que respetarlo”, y añadía: “A mí que me diga lo que le de la gana, pero a mi madre con lo que ha sufrido la mujer ¡sinvergüenza!... ¡es una sinvergüenza!”.