La mujer de Bertin Osborne: «La listeriosis contaminó mi placenta y provocó el parto prematuro de Kike »

Fabiola Martínez, ante el brote de listeria que afecta en España, con mas de un centenar de afectados, de los cuales 18 son mujeres embarazadas y dos bebés, teme que puedan darse casos como el que afectó a Kike, el mayor de los dos hijos que tiene fruto de su matrimonio con Bertín Osborne: "Yo sospeché que fue por el queso ya que no podía tomar carne y tomaba muchos lácteos”, dijo en una entrevista al programa Espejo Público.

Aunque Fabiola Martínez trata de tranquilizar a las víctimas del brote de listeriosis, especialmente a aquellas que están embarazadas, recuerda la ignorancia que había al respecto cuando estando en su sexto mes de embarazo se infectó de listeria: “Bueno, al principio no tenía ni idea ya que los médicos te hacen los controles del embarazo y siempre te hablan de la toxoplasmosis y de hecho en el protocolo del embarazo la toxoplasmosis es una de las pruebas que mandan hacer. Pero no tenía ni idea y mucho menos que está en tantos alimentos que pueden ser muy factible contagiarte”.

Fabiola expresó su preocupación por aquellas mujeres que, embarazadas, aún no hayan sido diagnosticadas, como le ocurriera a ella: "me preocupa las mujeres que no están atendidas o todavía no sospechan que puedan tenerlo». La mujer de Bertín siguió su relato recordando los síntomas que ella padeció: "malestar general, dolor de cabeza y fiebre" pero cuando se lo comunicó a su ginecólogo "él no mandó hacer las pruebas pertinentes para ver que es lo que pasaba. Y, cuando nos dimos cuenta, era bastante tarde ya que la placenta estaba contaminada y tenía una septicemia que fue lo que provocó el parto prematuro”.