Lo que no sabías de Marta Torné: de su romance con Torito al terror por las polillas

Marta Torné se ha convertido en la mujer de moda gracias a Master Chef. El repentino ataque de ceguera que sufrió en el programa de cocina de RTVE combinado con una crisis de ansiedad ha sido la mejor interpretación de su carrera. Y mira que es buena actriz. La presentadora y actriz tiene facetas desconocidas para el gran público..

Parece una invención, pero no lo es. Torito y Marta Torné tuvieron un romance o algo parecido cuando eran compañeros de trabajo al inicio de sus carreras en Telecinco.

El polifacético reportero dicharachero era un hombre muy versátil por aquel entonces y lo sigue siendo. Es un gran pintor y un excelente comunicador. Y no le hacía ascos a nada. No es que se tapara la nariz para mantener una relación romántica con Marta, es que la apreciaba tanto que tal vez se consolaron mutuamente de su soledad. Ahora Torito está casado con un hombre y tiene un hijo, pero hace tres lustros era completamente libre y le gustaba experimentar. No vamos a entrar en si fueron solo unos besos apasionados en una discoteca, si lo suyo duró una noche, o un mes. Pero hubo algo...

No es fácil resistirse a la mirada azul cobalto de Quique Jiménez. Los ojos del ex de Irina se asemejan a un tomate apuñalado si los comparamos con los del menorquín. Es capaz de hipnotizar a la mismísima Lola Índigo, más seca que el ojo de un tuerto. La cantante se puso a hacer el panoli dicharachero en un photocall previo a la cena de los 40 Principales, siguiendo todas y cada una de las indicaciones del domador de famosos.

Si le hubiera pedido que se encadenara a una columna y se pusiera un collar de pinchos y una careta de silicona Lola Índigo lo habría hecho. Y es que algo tieneTorito para conseguir que se le hayan desnudado gratis para las páginas de Primera Línea tantos y tantos personajes.

.

Pero volvamos a Marta Torné, la cocinera espasmódica que tanta huella ha dejado enMasterchef. La catalana mantuvo también un romance con Gonzalo Miró, y destrozó el corazón de Alex González.

Ahora está felizmente casada con el director de cine y teatro Roger Gual, pero prefiere colgar fotos con su ex compide Cámbiame, Pelayo Díaz, a hacer lo propio junto a su marido.

Roger tiene 45 años, cuatro más que su mujer, e iniciaron su relación amorosa en el año 2011. Se casaron el 6 de junio de 2015. Es un hombre muy capacitado que ha recibido infinidad de premios por su trabajo, pero exactamente igual que la mayoría de los personajes del mundo del teatro de esta generación. Tiene muchos prejuicios hacia la información de corazón. ¡Ay, aquellos felices tiempos de Paco Marsó y Concha Velasco!

El misterio del crimen de los canapés

Pero no cerraremos estas líneas sin mencionar algún otro detalle desconocido de esta muchacha. Marta Torné le tiene verdadero terror a las polillas. En una ronda de entrevistas para promocionar un destino turístico, sufrió un verdadero ataque de ansiedad cuando vio una a más de cien metros. Interrumpió la sesión y no volvió a hablar hasta que no le proporcionaron una chaqueta con capucha para disfrazarse de Anonymus. Y es que el “divismo” se puede demostrar de muchas maneras. Pero nadie lo va a hacer de una forma tan imaginativa como Marta Torné. Es como la princesa del guisante del cuento...

Y hoy nos despediremos con una adivina adivinanza: ¿Quiénes son la presentadora y colaboradora de corazón de un programa de Telecinco que apagan las colillas en la comida? De acuerdo que está prohibido fumar en sitios cerrados, que no van a ir cargadas con un cenicero del cuello, aunque los anillos que a veces para darle aire a los movimientos de mano pesan más lo suyo. Asesinar un canapé con la toba de un pitillo como si se estuviera manejando un destornillador, y dejarlo inservible para los compañeros es más feo que una nevera por detrás. Con lo fácil que es tirarlo dentro de una lata de Coca Cola para que se le beba luego Mila Ximénez, por poner un ejemplo.