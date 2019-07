Makoke y Kiko Matamoros se citan en Madrid sin sus respectivas parejas

A Makoke la noticia de la enfermedad de Kiko Matamoros no le ha cogido de sorpresa. A pesar de que el colaborador sólo se lo confió a sus dos hijas, Laura y Ana, las únicas con las que mantiene relación de sus cuatro hijos y a algunos allegados, Makoke supo desde el principio que su ex tenía un problema grave de salud. Su hija Ana, muy afectada al conocer por su padre la existencia de varios tumores en la vejiga, no pudo guardar el secreto. Desde entonces, Makoke se ha debatido entre el corazón y su orgullo herido, entre tenderle la mano al hombre que ha sido su compañero durante veinte años y el rechazo a quién en los últimos meses ha sido su permanente azote.

Quienes conocen a Makoke, aseguran que su buen corazón y su espíritu conciliador acabarán por vencer al resentimiento que ahora mismo le embarga hacia su ex. La ex azafata del Telecupón ha visto como en cuestión de un año, desde que decidió echar a su marido de casa al ser descubierto en una infidelidad que él no negó, Matamoros ha pasado de ser su máximo defensor en GH Vip a su peor enemigo, a raíz sobre todo de confirmar la modelo su íntima relación con su compañero de concurso, Tony Spina. Durante este mes, en el que la enfermedad de Kiko era aún un secreto para casi todos, Makoke se sentía en la encrucijada ya que se debatía entre llamar a Kiko e interesarse por su salud o mantener la distancia provocada por los enfrentamientos que han mantenido en público.

Razones no le faltan para estar herida pues Kiko no pierde oportunidad en atacarla cada vez que puede. La última vez sin ir más lejos, en la exclusiva de Lecturas en la que anunció que le habían detectado varios tumores en la vejiga, dónde no dejaba en buen lugar a la madre de su hija pequeña, pese a posar de lo más feliz con su última y jovencísima novia.

Kiko y Makoke tenía una cita en un cumpleaños de una amiga en común y ambos acudieron sin sus respectivas parejas.

Pero el destino ha querido tender una mano a los que fueron una de las parejas más estables del mundo televisivo y ayer mismo, coincidían inesperadamente en el cumpleaños de una amiga en común. Al mismo acudía Makoke sin su pareja. como si intuyera que podría encontrarse con su ex marido allí. Tampoco Kiko estaba acompañado de Marta López del Álamo, su compañera inseparable desde hace cuatro meses. Es más que probable que ambos hubieran decidido prescindir de la compañía de sus respectivas parejas, intuyendo ese difícil pero esperado reencuentro.

Nada más entrar en el local dónde tenía lugar la celebración, Makoke se levantaba y se acercaba a saludarlo con dos besos. Tras la supuesta tensión inicial del primer encuentro entre ellos desde hace casi un año, se quedaban charlando amigablemente en la barra del bar. El resto de amigos les dejaban a solas, conscientes del difícil reencuentro. En un primer momento, Makoke era la que llevaba el peso de la conversación, y aunque se mostraba relajada gesticulaba constantemente, seguramente explicando a Kiko las razones por las que no se había puesto en contacto con él tras ser conocedora de la grave situación de salud que atraviesa. Sea lo que fuera lo que le dijera, Kiko parecía tranquilo y escuchaba atentamente a la que, sin duda, ha sido la mujer de su vida. Según algunos testigos del encuentro, Kiko y Makoke estuvieron hablando durante largo rato y tras la tensión inicial, se relajaron y se integraron con el resto de amigos. El reencuentro, según los testigos, fue cariñoso y emocionante.