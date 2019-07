Megan Markle: ¿Acierta con su ropa post mamá?

Una cosa es predicar y otra dar trigo. Eso debió de pensar Meghan Markle cuando empezaron a explicarle las rigurosas normas de vestuario que sigue la Casa Real británica. Elementos como los guantes o los cortes de falda por debajo de la rodilla son de obligatorio cumplimiento, al menos mientras Isabel II siga ciñéndose en la cabeza la Corona del Estado Imperial. Y estos distan mucho del ambiente de Hollywood al que la protagonista de la serie «Suits» se había acostumbrado durante sus años de carrera como actriz, pero la propia supervivencia de la monarquía exige seguir a pies juntillas esos «dogmas».

Desde que ingresó de manera extraoficial en la familia Mountbatten-Windsor (antes de su boda el 19 de mayo del año pasado) todos los estilismos de Markle se han analizado con detenimiento, y lo cierto es que la balanza no se decanta a favor de la actriz. A la duquesa de Sussex le está costando más de la cuenta hacer el tránsito entre la alfombra roja y el balcón de Buckingham. Esto es muchas veces cuestión de actitud, y a Meghan no se le nota cómoda con los vestidos serios que cumplen el protocolo británico. Ella prefiere vestir de manera más informal, como la vimos días atrás en Wimbledon: en vaqueros y con americana, una opción que tuvo que cambiar al día siguiente, después de desatar un sinfín de críticas por no acudir con falda. Claudicó y optó por una plisada de Hugo Boss combinada con una camisa blanca remangada por debajo del codo. Pero esta es solo una de las batallas perdidas por Markle.