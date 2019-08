Michelle Obama, crucero y conciertos con los Costos

La ex primera dama es una entusiasta de España y sobre todo de Mallorca. Hace un par de años la familia Obama al completo eligió la Costa Azul y no repitieron. En cambio para Michelle las baleares se han convertido en su cuartel general para sus vacaciones de single. A pesar de los rumores de separación publicados, no hay confirmación mas allá de los comentarios que rodean la vida personal del matrimonio. Las hijas ya vuelan solas y no resulta muy apetecible pasar parte de sus vacaciones con mamá. Las universidades norteamericanas comienzan sus ciclos a mediados de agosto y por lo tanto no se confirma que vuele con Mhala y Sahsa.

Es la cuarta vez que la dama vuela a la isla, donde sus íntimos amigos los Costos, que así se les conoce como unidad familiar que son, la reciben con los brazos abiertos. Se desconoce cuándo llegará pero no será este fin semana. El ex embajador James y su pareja, Michael Smith, se instalarán en la espectacular posesión a partir del lunes, fecha en la que comienza su estancia en Ses Planes, en Es Porles. Alquilan la casa a la criadora de caballos de pura sangre española Marieta Salas, ex mujer de Zourab Tchokotua, el amigo del Rey Juan Carlos, que falleció en julio. El ex diplomático y el interiorista llevan años veraneando en Mallorca. Durante un tiempo buscaron villa para comprar pero por ahora no han encontrado la casa de sus sueños. De ahí que alquilen por ocho mil euros la propiedad de Marieta Salas.

Como en casa

Michelle Obama conoce perfectamente la mansión, que reúne las condiciones de seguridad y privacidad perfectas para la que fuera presidenta consorte. La casa es inexpugnable. Desde la entrada de la finca hasta el alojamiento hay un camino de cuatro kilometros también vigilados. Dentro del recinto hay varias edificaciones, y en la más grande es donde pasará sus vacaciones Michelle. Tendrá entrenador personal, doncellas y cocinero, además de disfrutar de los productos del huerto y huevos recién puestos.

Aún recuerdan testigos presenciales sus salidas en la etapa anterior para hacer senderismo por la zona del Cami des Correus rodeada de un grupo de guardaespaldas. A la población local no le sentó muy bien esa manera de «conquistar» la zona a base de cortar caminos y alejar a la Prensa de malas maneras. Sus salidas nocturnas a restaurantes de moda también resultaron muy aparatosas. Los escoltas dirigían linternas de gran potencia hacia las cámaras de los reporteros. Incluso la prensa norteamericana se hizo eco del excesivo celo de los encargados de la seguridad. Los Costos tampoco quedaron en buen lugar al no facilitar el trabajo periodístico y convertir las salidas de la ex primera dama en un cumulo de desaciertos.

Esta vez puede ser que la mecánica no se repita. Los anfitriones quieren que su amiga se divierta sin despertar ese malestar de su anterior escapada en solitario. Si no hay cambios, la señora Obama quiere acudir a varios espectáculos musicales, restaurantes de toda la vida como Flanigan y disfrutar de la mejor vista de Palma desde la terraza del hotel Valparaíso. También contemplan la cesión de un yate para mini cruceros por las calas de Menorca. Además, el multimillonario Eric Schimidt puede repetir la invitación. Este empresario y su mujer, la mecenas Wendy Boyle, forman parte del grupo de amigos del matrimonio Obama e invirtieron con su fortuna parte de la campaña presidencial.

Todo es posible, hasta el encuentro con Doña Sofiía, ya que una vez que la Familia Real desaparece de la isla la Reina se convierte en la guardiana de Marivent. Se conocieron en el verano de 2010, cuando la primera dama acudió con su hija Sasha a la residencia de verano del que en aquel momento era el Jefe del Estado. Los Reyes fueron los anfitriones y al grupo se unió la princesa de Asturias. No así don Felipe. Michelle Obama tiene por delante un par de semanas para disfrutar de la intimidad de Ses Planes y la vida lúdica y variada de la isla. Ojalá esta vez la ex primera dama no dé órdenes tan expeditivas a sus escoltas.