Operación Londres: de princesas, reinas, it girls, tules y Simone Rocha by Eugenie Souleiman y Keune

Londres sigue fascinando, y su moda siempre lo hace. Una de sus mejores embajadoras, la princesa Kate, este año ha sido baja ya que sigue convaleciente de la operación abdominal que la tiene retirada de la vida pública, y al cargo y los mimos de sus hijos y de su familia. Después de muchas especulaciones, dimes y diretes, seguimos sin saber si todo lo que se dice es verdad o mentira, o según el color con que se mira,

La princesa Kate Middleton Gtres

A falta de esta inglesa morena, tenemos otra vez en el ruedo y la que ha sido considerada durante muchos años la primera it girl, Alex Chung. Presentadora, modelo, influencer de más de 6 millones de seguidores en Instagram, diseñadora de moda y dueña de unos fabulosos ojos azules. Es la reina de corazones de UK, y este fin de semana ha acudido a uno de los desfiles que más expectación tenían, el de la diseñadora dublinesa, con alma celta y profusión por los lazos, las capas y el tul, al más puro estilo romántico, Simone Rocha, que desde luego tiene nombre para seguir triunfando.

Alexia Chung en París en 2018 Gtres

La semana de la moda de Londres ha dejado muchos looks para el recuerdo, los looks de la propia Alexia, y sus compañeros de front row, la estrella de la serie juvenil Euphoria, Maude Apatow o al actor irlandés Andrew Scott.

Maude Apatow Gtres

Andrew Scott Gtres

Que un desfile salga bien depende de muchas cosas, el ingenio del diseñador, la destreza de los couturières, la mano de hierro de la mano derecha del diseñador, el equipo de ventas, y un larguísimo etcétera. Es una auténtica obra en equipo. Y en ese equipo cobra también especial importancia el creador de los looks capilares de los modelos. En este caso fue el prestigioso Eugene Souleiman quien se encargó de los estilismos, que lleva más de más de 25 años liderando el estilismo del cabello en los backstages para marcas como Dior, Hermés, Balenciaga, Chanel, Fendi, Alberta Ferreti entre otros.

Eugene Souleiman firma el estilismo capilar de las modelos de Dior, entre otras firmas Cortesía

Eugene eligió a la firma capilar holandesa Keune Hairscometics para poder crear sus looks. Me encanta que siga siendo una firma familiar BCORP que lleva más de 100 años acompañando y apoyando al profesional, y que está dando mucho de qué hablar, sobre todo en España que apenas acaba de aterrizar y se encuentra ya en los mejores salones de peluquería. He tenido la oportunidad de probar sus productos y me han convencido. La mascarilla para prolongar el rubio de los cabellos teñidos es un must have.

Sus productos creados y producidos en Holanda por profesionales de la industria capilar son utilizados por estilistas en salones y en backstage de todo el mundo, permitiéndoles dar rienda suelta a su creatividad a la vez que cuidan del cabello del cliente o en este caso el de las modelos.

El equipo de estilistas liderado por Eugene y con la ayuda de Keune, lograron realzar cada look con peinados elaborados y detallados que complementaban a la perfección la temática victoriana. Entre los looks destacaron wet look con mucho brillo y ralla en medio. También fueron protagonistas los trenzados en todas sus formas.

Las trenzas siempre favorecen y aportan un espíritu romántico al look, recordándonos a la infancia, por eso esta elección hizo que los delicados looks de Simone Rocha destacaran aún más.

Entre los looks destacaron wet look con mucho brillo y ralla en medio. También fueron protagonistas los trenzados en todas sus formas Cortesía

Si en Londres dicen que han vuelto las trenzas, ya podéis preparar vuestros cabellos para este verano, porque aquí llegarán con fuerza también. Así que nada de cortes antes de tiempo, dejad vuestros cabellos crecer y a perpetuar el london style.