Ibai Llanos, ¿trampas en su reto de adelgazar 50 kilos? ¿Usó Ozempic?

El pasado 26 de junio se cumplía un año desde que Ibai Llanos iniciase su transformación física y personal. No solo se había prometido bajar de peso y quitarse unos kilos de encima, sino que deseaba acompañar este logro con una base saludable, que le asegurase el triunfo más allá del reto. Y es que no deseaba caer de nuevo en las garras del efecto rebote, por lo que ha centrado su transformación en una dieta equilibrada y, sobre todo, en duras sesiones de ejercicio con las que sudar la gota gorda en la camiseta. ¿Pero eso eso?

La estrella del universo de streaming ha dejado con la boca abierta a propios y extraños al conseguir quitarse de encima la inestimable cifra de 53 kilos. Cuando comenzó la aventura la báscula le devolvía la imagen de 152 kilos. No se fijó ningún propósito, pero en sus adentros quería bajar de los 100 kilos y lo ha logrado: “Nunca he estado obsesionado con el peso, pero es verdad que esa cifra me hacía ilusión”, anunciaba el vasco ante sus fieles. También mostraba el antes y el después y el mundo quedaba en shock. Pero ya han comenzado a surgir voces que le acusan de hacer trampas y recurrir a “milagros” para conseguir su reto. Él se ha cabreado mucho, pues la duda le ha logrado ofender, después de tanto esfuerzo empleado.

Ozempic, ¿el truco secreto de Ibai Llanos?

El creador de contenido ha conseguido una oleada de aplausos por parte de la gran mayoría de sus seguidores. Son muchos los que han apoyado su iniciativa, al considerar que su ejemplo será perfecto para muchos jóvenes que desean alcanzar sus metas, sean cuales sean. La suya era física, pero tenía mucho que ver con la salud. Se ha quejado mucho sobre cómo su sobrepeso le restaba calidad de vida y le impedía hacer muchas cosas en su día a día, además de la falta de autoestima que arrastraba desde que era pequeño. Ahora, con dieta, ejercicio y fuerza de voluntad ha logrado superarse a sí mismo. Pero ¿también con Ozempic?

Esta es la duda que les ha asaltado a algunos y la polémica a la que ha tenido que hacer frente Ibai Llanos. Son algunos que han querido empañar su logro y poner de relieve sus sospechas sobre si habría hecho trampas o no a la hora de alcanzar sus metas. Entre ellas estaría el uso de Ozempic, el controvertido medicamento que es utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, pero que otros utilizan para adelgazar. Los hay que defienden a su ídolo de las críticas y quienes contribuyen a que se viralice la creencia de que ha hecho trampas. En medio de esta batalla viral, él ha dado la cara y ha dejado las cosas claras a uno y otros.

Ibai Llano está cansado. Por un lado, ha trabajado muy duro para perder una tercera parte de su peso corporal, entre dietas y ejercicios. Pero, por otro lado, también le provoca un gran cansancio que se ponga en duda su esfuerzo, ahora que ha conseguido sus metas. Sabía a lo que se exponía al vivir esta transformación física ante los ojos del mundo. Unos no creían que lo conseguiría y otros, al ver que sí ha podido, ponen en duda la veracidad de lo que se muestran en sus vídeos. Ante esta polémica, él es claro: “No merece la pena discutir con nadie. Da igual los ejemplos que les pongas. La gente es feliz pensando esto y no les puedo cambiar su manera de pensar, aunque entrenasen un mes conmigo. Déjales ser felices”, zanjó.