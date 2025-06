Cayetano Rivera emite un comunicado de urgencia tras su altercado con la policía

Cayetano Rivera quiere echar el freno a las últimas publicaciones. Esas que alertan de que ha pasado la noche en el calabozo. El torero ha sido detenido y acusado de protagonizar un altercado con la policía en un conocido establecimiento de comida rápida. Él solo quería una hamburguesa, pero el sistema del pedido no le fue favorable y terminó discutiendo con las dependientas del local.

Hasta aquí él reconoce los hechos, pero cambia mucho su versión de la oficial en el punto en el que se personaron dos patrullas de policía, que terminaron reduciéndole y llevándole a comisaría ante su actitud “violenta”. Se le acusa de un presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Pero él, aunque ya se ha pronunciado, quiere dejar bien claro no solo lo sucedido, sino también la desmesurada acción policial por la que anuncia que emprenderá acciones legales, con el parte de lesiones en su mano como prueba principal.

El comunicado de Cayetano Rivera tras el altercado

En la madrugada de este domingo al lunes, Cayetano Rivera ha terminado detenido y pasando la noche en el calabozo. Se habla no solo de actitud supuestamente agresiva, sino también de que podría estar bajo los efectos del alcohol. Punto a punto ha ido respondiendo a la polémica tanto en ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, como en ‘TardeAR’ de Telecinco. Pero quiere dejar clara su postura, dejando fuera de las preguntas si había bebido, por ejemplo, pero centrando su atención en lo que considera una “desproporcionada” acción de la policía que fueron alertados por los trabajadores del McDonald en el que terminó discutiendo por un ticket.

Para explicarse mejor y llegar a más gente que podría hacerse una idea errónea de él, ha querido redactar un comunicado de prensa que ha compartido convenientemente en sus redes sociales: “Ante determinadas publicaciones aparecidas en algunos medios, me veo en la necesidad de aclarar que, en ningún momento he protagonizado ni participado en ningún acto de agresión hacia agentes de la autoridad”, comienza a matizar el punto que más le molesta, pues se considera un ciudadano ejemplar que respeta los cuerpos y fuerzas del Estado.

“Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurriendo como se ha insinuado. Quiero dejar constancia, además, del respeto que siento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya labor valoro y reconozco. Es por ello que ruego discreción y responsabilidad a la hora de abordar este asunto, especialmente por el impacto que puede tener tanto en el ámbito personal como en el institucional”, subraya el torero.

Cayetano Rivera rompe el silencio en 'Y ahora Sonsoles' tras su detención: "Fue desproporcionada" Antena 3

Cayetano Rivera llevó la discreción al extremo y ni su familia ni íntimos amigos sabían que había pasado por comisaría o que estaba en el hospital pidiendo un parte de daños para presentar una denuncia contra aquellos agentes que le detuvieron. “Lo que más siento es no poder estar mañana en Burgos y despedirme de su afición”, cierra el mensaje del torero, que no quiere dar más explicaciones, por el momento. Sí que confirma que hubo una discusión entre él y los empleados de la hamburguesería, que le reclamaban un ticket para poder tener su comida. Él no lo poseía y ahí comenzó el altercado. Se llamó a la policía y al ver su estado y comprobar que la denuncia de los trabajadores estaba infundada, procedieron a su detención. Ahora los matices de cómo fue esta detención divide a la policía y al diestro. Cada parte tiene su versión de los hechos y ambos se protegen ante la certeza de que todo fue grabado por las cámaras de seguridad.