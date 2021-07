Aragonès se parte de risa con las cosas que Sánchez le dice a Díaz Ayuso

Gente

No parece que Pere Aragonès sea un tipo risueño ni con sentido del humor, alta virtud de la inteligencia. Y si lo tuviera no sería nunca negro, en todo caso amarillo. Ahora que tanto inquieta a Garzón la contaminación por los cuescos de las vacas, conviene recordar aquello de Pla: «El nacionalismo es como un pedo: a todo el mundo le huele mal menos al que se lo tira». Sin embargo, se comenta que por una vez y sin que sirva de precedente, a Pere le dio un ataque de risa cuando se enteró de lo que Él le dijo a Díaz Ayuso en su reciente encuentro: «Cataluña no se va a llevar gran cosa», es decir, que no sacarán casi nada de la negociación. Comentan las malas lenguas que a Él le dio otro ataque de risa en cuanto Isabel abandonó la Moncloa. Se van a llevar todo, hasta le mesa de diálogo y las sillas, y por supuesto, la vajilla de Limoges y los cubiertos de plata. De momento, y a modo de aperitivo, Hacienda entregará 12.527 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica al Govern durante este año. Y sin ningún control extraordinario. Qué risa, tía Felisa, y cómo se descojonan los dos Pedros, el Pere y Él. Para corresponder de alguna manera al espíritu de paz, concordia y generosidad que Él pone sobre la mesa junto al surtido de butifarras, en TV3, en el programa «Britohéroes», los humoristas (¿) Jair Domínguez y Peyu hablan del trozo de hierro que exhiben y se preguntan: «¿Esto le puede hundir el cráneo a alguien? ¿A un guardia civil, por ejemplo?». Brutal, tíos: qué ejemplo de fino humor indepe, qué pedo total. Recuerdo aquello que dijo Groucho Marx: «Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se dejen engañar: es un idiota». No sé a qué esperan los Pedros para invitar a Jair y Peyu a la mesa de diálogo: sus alegres y divertidas coñas catalanas puede ir muy bien para rebajar tensiones. Dice Rafael Álvarez, El Brujo, que es una desgracia para el humor que ya no estén el Rey Juan Carlos y Rajoy, con el juego que daban. Pero siempre nos quedará TV3 y sus pedos amarillos.