El hermano de Ghislaine Maxwell la defiende: “No tuvo nada que ver” con los abusos de Epstein

Ghislaine Maxwell, más conocida por mantener una relación sentimental y ser la socia y cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein, fue declarada culpable de cinco de los seis cargos presentados contra ella en un tribunal federal de Nueva York y se enfrenta a una pena de 65 años de cárcel. Pero la socialité británica podría ver reducida significativamente su condena, si revela a la Fiscalía los nombres de las personas de alto nivel y personalidades de la élite mundial implicadas en la red de pedofilia orquestada por Epstein.

«No sé qué tiene que decir Ghislaine sobre nadie más. Su posición es que no participó o no estaba al tanto de estas terribles actividades, por lo que la lógica debe ser que continuará en esa línea. ¿Por qué de repente va a empezar a desvelar nombres o quién sabe qué? No creo que eso vaya a suceder», adelantó su hermano, Ian Maxwell, en una entrevista televisada en Londres.

Ghislaine Maxwell ayudó al magnate neoyorkino durante décadas a reclutar a niñas menores de edad y prepararlas para que Epstein abusara de ellas. Medio centenar de mujeres denunciaron esos abusos, pero el acusado murió en la cárcel en 2019, en condiciones extrañas, mientras esperaba entre rejas su juicio.

FILE PHOTO: Jeffrey Epstein associate Ghislaine Maxwell sits as the guilty verdict in her sex abuse trial is read in a courtroom sketch in New York City, U.S., December 29, 2021. REUTERS/Jane Rosenberg/File Photo FOTO: JANE ROSENBERG REUTERS

«Estos fueron crímenes de Epstein y él no está aquí para pagar ese precio», protestó Ian Maxwell. «Ella tuvo que pagar por el precio que él debería haber pagado», añadió. La defensa de Maxwell intentó demostrar durante el juicio ese mismo argumento, así como alegar la mala memoria de unas víctimas que en el momento de los hechos eran menores de edad. «La memoria es defectuosa, por lo que en mi opinión el juicio que ha tenido lugar no ha sido justo desde la perspectiva de Ghislaine», agregó el hermano de la acusada en la misma entrevista concedida en exclusiva a la BBC Radio 4. «Y es por eso que va a apelar la sentencia y creo que tendrá éxito», adelantó sobre las intenciones de su hermana de recurrir la condena.

A la pregunta de qué opinaba sobre los testimonios que declararon en el juicio contra su hermana, Ian Maxwell confesó que «fueron testimonios desgarradores pero mi propia opinión es que Ghislaine no tuvo nada que ver con eso». El hermano de Maxwell cree que las mujeres que testificaron contra ella mintieron: «La Fiscalía no puso como evidencia las entrevistas previas que tuvieron con estas acusadoras, que mostraron un caso completamente diferente», denunció.

Un pacto con la Fiscalía

Aunque la prensa británica apunta ahora a la posibilidad de que la acusada llegue a un acuerdo con la Fiscalía ofreciendo información sobre otras personas influyentes implicadas en la red de pedofilia de Epstein a cambio de reducir la larga condena. Algo que ha desmentido su hermano: «La Fiscalía ha confirmado que no se ha hecho ni recibido ninguna oferta de acuerdo. Espero que esa posición se mantenga», confesó Maxwell.

Ghislaine Maxwell podría pasar el resto de su vida entre rejas por participar activamente en los delitos de Epstein, ayudándole a reclutar y engañar a adolescentes vulnerables para sus abusos sexuales en sus múltiples residencias de Nueva York, Florida, Nuevo México y las Islas Vírgenes entre 1994 y 2004.

Virginia Roberts photographed with Prince Andrew and Ghislaine Maxwell in early 2001. Collect picture from Virginia Roberts. FOTO: La Razón La Razón

Una de las víctimas cuyo testimonio ha tenido mayor repercusión ha sido Virginia Roberts Giuffre, al presentar un caso civil de abuso sexual contra el príncipe Andrés de Inglaterra, tras la publicación de una fotografía en la que aparece con el duque de York.

La denunciante aseguró durante el juicio de Maxwell tener “fe” en que otros se enfrentarán a la Justicia por la trama sexual de menores de la que ella asegura haber sido víctima. “Espero que hoy no sea el final, sino un paso más en la Justicia. Maxwell no actuó sola, otros deben rendir cuentas. Tengo fe en que así será”, añadió Roberts.