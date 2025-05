Ursula von der Leyen, la vida privada de la mujer más poderosa, madre de siete hijos

Ursula von der Leyen (Ixelles, Bélgica, 1958) nació en una familia numerosa. Cinco varones y dos niñas (su hermana murió de cáncer a los once años). Su propia familia es igual de numerosa: siete hijos, de entre 25 y 37 años. En 2021 compartió una imagen con su primer nieto. "Un momento mágico", escribió. Con este superávit humano, desde pequeña se instruyó en el arte de equilibrar intereses contrapuestos, aunque no sospecharía la utilidad que le daría varias décadas después. "Lo que aprendí desde muy joven es que me va mejor si el grupo está bien. Creo firmemente en la negociación constante", ha declarado en alguna ocasión.

Hay muchos rasgos en el liderazgo de la presidenta de la Comisión Europea que han sido forjados durante la crianza de su vasta prole. David, el mayor nació cuando tenía 28. A continuación fueron llegando Sophie, Donata, las gemelas Victoria y Johanna, Egmont y Gracia. A su marido, Heiko von der Leyen, profesor de medicina y director ejecutivo de una empresa de ingeniería médica, le conoció en el coro de la Universidad alemana donde estudiaban. Aunque actualmente se dedica en exclusiva a la política, la líder europea es ginecóloga, profesión que ejerció hasta que entró en política.

Rompiendo estereotipos

Cuando estrenó maternidad, Europa iba todavía atrasada en derechos de la mujer y resultó extraño que no dejase de trabajar. Una estancia en California, donde su marido realizó investigaciones médicas, le sirvió al matrimonio para comprobar el papel activo de los padres en la crianza de los hijos. De regreso a Alemania y una vez implicada en la política como ministra federal de asuntos familiares, implementó varias medidas para involucrar a los hombres en las responsabilidades del hogar y de los hijos.

Se unió a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), partido político alemán de ideología conservadora y europeísta, en 1990, el mismo día en el que su padre, el político Ernst Albrecht, se jubiló. Su madre, Heidi-Adele Albrecht, tenía un doctorado universitario y promovía activamente el éxito académico.

Ursula von der Leyen (L), President of the European Commission, and Roberta Metsola (C), President of the European Parliament, visit Kibbutz Kfar Aza. Bea Bar Kallos/European Commission DPA vía Europa Press

En diciembre de 2019, von der Leyen sustituyó a Jean-Claude Juncker como presidenta de la Comisión Europea, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este importante cargo. Enseguida irrumpió la pandemia y tuvo que demostrar, por primera vez a nivel internacional, su carácter y capacidad de liderazgo. Según la mayoría de los observadores, realizó una excelente labor.

Tras el fin de la pandemia en 2022, comenzó la invasión rusa de Ucrania. En este caso, su papel fue menos evidente, quizás porque la OTAN también contribuyó, pero también en esta ocasión logró alinear a todos, o a casi todos, en un sólido frente de apoyo a Kyiv.

Comprometida con los derechos de la mujer

Tiene fama de ser adicta al trabajo y con el tiempo ha ido acentuando su carácter firme y su habilidad política entrenada en su vida privada. La crianza de siete hijos le ha ayudado a forjar una personalidad apasionada con el trabajo y comprometida con el mundo, especialmente con los derechos de la mujer.

European Commission President Ursula von der Leyen receives the document for the election of the commission by European Parliament President Roberta Metsola (R) following the election of the Commissioners-designate members at the European Parliament in Strasbourg, France. RONALD WITTEK Agencia EFE

Actualmente, duerme en un pequeño estudio junto a su oficina en la sede de la Comisión y regresa a su casa familiar en Beinhorn, un pequeño pueblo de Alemania, los fines de semana para pasar tiempo con sus hijos. Está acostumbrada al éxito, pero cualquiera de sus logros es el resultado de su férrea disciplina y la capacidad de dar siempre un paso más para no quedarse en lo que se daría por suficiente o simplemente bueno.