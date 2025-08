Pablo Echenique, antes de su ruptura: "Siempre es bueno tener un plan B cuando el amor no gana"

Las bodas de seda no se inventaron para Pablo Echenique, doctor en Ciencias Físicas con "sobresaliente cum laude", "friki de la organización" y "cascao", como él reconoce. La idea suena demasiado romántica para un hombre de verbo incendiario que tantas veces ha sido acusado de personalidad taimada, vengativa y resentida. Se casó con María Nelo en agosto de 2013, en una ceremonia privada en Tenerife.

Se rompió el amor

El viernes 1 de agosto, ella anunció la separación rompiendo así el hechizo de las bodas de seda, que significan para la pareja una etapa de madurez pulida con el tiempo y la superación de etapas complejas. Hay quien las llama bodas de whisky, haciendo referencia a esos doce años en barrica que aportan un estado de maduración óptima.

María Nelo ha explicado que el desgaste viene de lejos. El tiempo y su rol de cuidadora habían hecho mella en el vínculo romántico y necesitaba recuperar su propio espacio y proyecto vital. Echenique padece atrofia muscular espinal (AME), una enfermedad genética y degenerativa que daña y destruye las neuronas motoras, responsables de controlar los músculos voluntarios. Como consecuencia, ha sufrido una discapacidad física significativa desde la infancia. En este momento, se encuentran en proceso legal de divorcio. No tienen hijos en común y se casaron en régimen de separación de bienes. La vivienda conyugal pertenece a Echenique, por lo que se intuye que los trámites serán rápidos.

¿Cree Echenique en el amor?

Es oportuno rescatar un discurso de hace nueve años, cuando ejercía como secretario de Organización de Podemos, dirigido a sus colegas, amenazando con pasar de las soluciones de amor a las medidas de guerra. "Habrá que extirpar las malas hierbas", avisó. "Ya sabéis que yo soy mucho de amor y eso, pero no me resisto a añadir algo también necesario para este momento. Ante cualquier conflicto interno, desde la Secretaría de Organización se buscará en un primer momento la solución mediada, amorosa, consensuada y de sentido común".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la ministra de Igualdad, Irene Montero Jesús Hellín Europa Press

En caso de que la vía del amor y los cuidados se demostrase inútil, advirtió que se actuaría de manera "contundente, decidida, concreta y grave contra quienes no comprendan (hablo en general; no de este órgano) que las guerras internas nos desangran, nos queman y nos hartan". Y concluyó: "Para que crezca el amor no sólo hay que regarlo sino también extirpar las malas hierbas de las violencias enquistadas. Sé que no hará falta, pero siempre es bueno tener un plan B cuando el amor no gana". ¿Lo tiene ahora él?

Nelo y Echenique se conocieron en Zaragoza. Los dos trabajaban en la universidad cuando un día, saliendo del laboratorio, él le preguntó dónde estaba su despacho, "ya que nunca había ido a esta parte nueva del campus". Ella respondió: "No sé dónde está, pero te ayudo a buscarlo". Después del encuentro, le agregó a Facebook y así nació una historia de amor que hoy dan por finiquitada.